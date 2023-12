Hideo Kojima, Death Stranding'den ilham alan bir filmin geleceğini duyurdu. Hakkında çok fazla şey belli olmayan film, KOJIMA PRODUCTIONS ve başarılı film şirketi A24 tarafından geliştirilecek.

Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding, 2019 yılında piyasaya sürülmüş ve genel anlamda oyuncuların beğenisini toplamıştı. “Kargo simülatörü” olarak da nitelendirilen yapım, "Death Stranding” isimli dehşet verici bir olayın ardından "korkunç bir hâl alan ABD’de geçiyordu ve hayatta kalanları bir araya getirmeye çalışan Sam Bridges isimli karakteri merkezine alıyordu.

Bugün ise oyunun hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Death Stranding’in filmi resmen duyuruldu.

Film, KOJIMA PRODUCTIONS ve A24 ortaklığında geliştirilecek

Resmî açıklama, Kojima’nın şirketi KOJIMA PRODUCTIONS ve son yılların en başarılı prodüksiyon ve dağıtım şirketi A24 tarafından yapıldı. İki şirket de film hakkında şu ifadeleri kullandı: “Film, yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran, kâbus gibi yaratıkları çöküşün eşiğindeki bir dünyaya getiren ‘Death Stranding’ adlı kıyamet olayını çevreleyen gizemleri keşfetmeyi vadediyor.”

Bu açıklama film hakkında pek bilgi vermese de yapımın, Death Stranding evrenini genişletip hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlayacağını anlayabiliyoruz. A24’ün son yıllardaki en başarılı film ve dizi şirketlerinden biri olduğunu söylemek gerekiyor. Şirket, Everything Everywhere All At Once’dan Moonlight’a kadar son 10 yılda çıkan onlarca başarılı filmin arkasındaydı.

Hideo Kojima da bununla ilgili “A24 yaklaşık 10 yıl önce doğdu. Sektördeki varlıkları benzersiz, başka hiçbir şeye benzemiyorlar. Dünyaya sundukları filmler çok kaliteli ve yenilikçi. Onların eserlerinden etkilendim ve hatta kendi çalışmalarıma ilham bile oldular. Hikâye anlatımına yönelik yenilikçi yaklaşımları KOJIMA PRODUCTIONS’ın yaptıklarıyla uyuşuyor.” diyor ve filmin yalnızca oyunseverlere değil, herkese yönelik olacağını vurguluyor.

Death Stranding filmiyle ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Çıkış tarihi, kadrosu gibi bilgiler henüz belli değil. Oyunun kadrosunda Norman Reedus, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Mads Mikkelsen gibi büyük isimler vardı. Bu oyuncuların filmde yer alıp almayacağını bekleyip göreceğiz.

Death Stranding’den ilham alan bir filmin geçen sene de duyurulduğunu belirtelim. O zamanki açıklamada Hammerstone Studios’la birlikte çekileceği açıklanmıştı. Şimdi duyurulanla bu filmin aynı olup olmadığı bilinmiyor. Hammerstone’un hâlen dahil olup olmayacağı da belli değil.