The Game Awards 2023 etkinlikleri tonla duyuruya ev sahipliği yaptı. Biz de onları sizler için derledik.

Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden The Game Awards, geçtiğimiz gece düzenlendi. Etkinlik, yılın en iyilerini gözler önüne sererken, büyük duyurulara ve yeni fragmanlara da ev sahipliği yaptı.

Biz de sizler için The Game Awards 2023 etkinliklerinde gösterilen fragmanları derledik.

The Games Awards 2023'ün tüm kazananları için:

The Game Awards 2023'te gerçekleştirilen büyük duyurular:

Baldur's Gate 3'ün Xbox sürümü yayımlandı:

Yılın en iyi oyunu olarak seçilen Baldur's Gate 3, artık Xbox için de satın alınabiliyor.

Final Fantasy XVI yeni DLC'leri duyuruldu:

Square Enix, Final Fantasy XVI için iki yeni fragman üzerinde çalıştığını duyurdu. DLC'ler, önümüzdeki yaz mevsiminde yayımlanacak.

Monster Hunter Wilds geliyor:

Monster Hunter serisinin en yeni oyunu olacak Monster Hunter Wilds de The Game Awards 2023'te duyuruldu. 2025 yılında yayımlanacak oyunla ilgili çok da bilgi verilmedi.

Alan Wake 2'ye yeni bir oyun modu geliyor:

The Game Awards 2023'te ödüle doyan Alan Wake 2 için yeni bir oyun modu geliyor. Yeni mod, oyunun hikâye içeriğini genişletecek.

Oynaması ücretsiz The Finals yayımlandı:

Nişancı türünde yeni bir oyun olarak karşımıza çıkacak The Finals, resmen yayımlandı. Oyun, oynaması ücretsiz olacak.

No Man's Sky ekibinden yeni oyun: Light No Fire

No Man's Sky ekibi, yeni oyunu Light No Fire'ı duyurdu. Oyunun çıkış tarihi ve tam olarak neler sunacağı şimdilik bilinmiyor.

As Dusk Falls, PlayStation'a geliyor:

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve pek çok oyuncunun beğendiği hikâye temelli bir oyun olan As Dusk Falls, önümüzdeki yıl PlayStation ekosistemi için de oynanabilir olacak.

Skull and Bones, artık çıkış yapacak:

Ubisoft'un yıllardır üzerinde çalıştığı ancak bir türlü yayımlayamadığı yeni oyunu Skull and Bones, 16 Şubat 2024 tarihinde resmen piyasaya sürülecek.

Marvel's Blade duyuruldu:

The Game Awards 2023, yeni bir Marvel oyununa ev sahipliği yaptı. Marvel's Blade, tahmin edebileceğiniz üzere Blade serisine odaklanan bir oyun olacak. Ancak oyunla ilgili detaylı bilgi yok.

Tales of Kenzera: Zau duyuruldu:

Electronic Arts'ın yeni oyunu Tales of Kenzera: Zau da The Game Awards 2023'te duyuruldu. Tales of Kenzera: Zau, bir platform oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Lost Records: Bloom & Rage geliyor:

Life is Strange'in geliştiricisi, yine benzer türdeki Lost Records: Bloom & Rage'i duyurdu. Oyun, 2024'ün sonuna doğru piyasaya sürülecek.

Hideo Kojima'dan yeni oyun: OD

Video oyun dünyasının önemli yapımcılarından Hideo Kojima, OD isimli yeni oyununu duyurdu. Oyun, sır gibi saklanıyor.

PlayStation 5 özel oyunu Rise of the Ronin ile tanışın:

Sony, yeni oyunu Rise of the Ronin için bir fragman yayımladı. 22 Mart 2024'te yayımlanacak oyun, PlayStation 5'e özel olacak.

The Casting of Frank Stone duyuruldu:

Dead by Daylight evreninde geçen The Casting of Frank Stone duyuruldu. Hikâye odaklı oyun, gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Fantastik oyunları sevenlere: No Rest for the Wicked

Fantastik bir ortamda geçen oyunları seviyorsanız ve bir de aksiyon RPG türünden hoşlanıyorsanız No Rest for the Wicked sizin için.

God of War Ragnarök'un yeni DLC'si bu ay geliyor:

God of War Ragnarök, 12 Aralık'ta ücretsiz bir DLC alacak. Valhalla isimli bu DLC, oyunun hikâyesini genişletecek.

Senua's Saga: Hellblade II için yeni fragman:

2024'te PC ve Xbox için yayımlanacak Senua’s Saga: Hellblade II için paylaşılan yeni fragman, oyunun ses getireceğini gözler önüne seriyor.

2025'te çok konuşulabilir: Big Walk

2025 yılında yayımlanacak Big Walk, çok oyunculu bir yapıya sahip ve oldukça eğlenceli görünüyor.

Yaptığınız seçimler, oyunun kaderini belirleyecek: EXODUS

Bilim kurgu, aksiyon ve macerayı birleştiren bir oyun olan EXODUS, yüksek grafik kalitesi ile de mest edecek gibi görünüyor.

Sega'nın ikonik oyunları geri geliyor!

Sektörün köklü isimlerinden Sega da The Game Awards etkinliğinde sahne aldı. Şirketin açıklamasına göre Crazy Taxi başta olmak üzere Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe ve Streets of Rage gibi ikonik oyunlar, yeniden yapılacak. Şirket, resmî çıkış tarihi paylaşmadı.