Oyun camiası deyince şüphesiz ki akla gelen ilk isimlerden biri Hideo Kojima. Her projesi dört gözle beklenen oyun tasarımcısı Kojima bu kez farklı bir alanda konuştu ve Twitter’dan bu yıl içinde gösterime giren en sevdiği beş filmin listesini takipçileriyle paylaştı.

2019 senesi uzun zamandır beklenen ve beklentileri olağanüstü bir biçimde karşılayan oyun Death Stranding’in piyasa sürülmesi sayesinde Hideo Kojima için büyük bir yıl olduğunu çoktan kanıtladı. Oyun tasarımcılığı kimliğinin yanında Kojima’nın sinemaya olan ilgisi de artık bilinen bir şey. Kendisi ve ekibi muhtemelen yıl boyunca birçok film izledi ve Kojima kendi ilk 5’ini takipçileri için Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Sıralamayı barındıran gönderinin oldukça yüksek etkileşim aldığını da söylemeden geçmeyelim.

Kojima’nın listesine göre 2019’da en sevdiği 5 film, Cold War, An Elephant Sitting Still, The Irishman, Border ve Parasite. Bu filmlerden birkaç tanesi teknik olarak 2018 yılında yapılmış olsa da özellikle listedeki birkaç yabancı filmi görünce, her fırsatta filmlerin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Hideo Kojima’nın, dramatik sinema için hevesli bir izleyici olduğu yorumunu yapmak zor değil.

İlk sırada yer alan Parasite dikkat çekiyor

Listede ilk sırayı yönetmen koltuğunda Bong Joon-ho’nun oturduğu Cannes Film Festivali’nden büyük ödülle dönen Parasite almış durumda. Bu seçimin, henüz izlememiş olanlar için oldukça çekici bir öneri niteliğinde olduğu çok açık. İkinci sırayı Ali Abbasi filmi Border alırken Netflix’de yayınlanan Martin Scorsese tarafından yönetilen ve büyük oyuncuların yer aldığı The Irishman onu izliyor. Son iki film ise sırasıyla An Elephant Still Sitting ve Cold War.

Hayranları için Death Stranding’e de değinmeden geçmeyelim. Oyun en son PS4 için daha büyük metin boyutları, karakterlerin gelişmiş görüntüleri ve hayranların taleplerine göre şekillendirilen çeşitli özellikleri içeriğinde barındıran bir güncelleme aldı. Çıktığı günden bu yana oyun eleştirmenlerinin övgülerini toplayan oyun geçtiğimiz hafta toplam üç ödül daha kazandı.