Metacritic Puanlarına Göre 2019'un En Kötü 21 Filmi

İyisiyle, kötüsüyle 2019’un da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu koca sene boyunca birçok güzel film izledik ancak vizyona sadece güzel filmler girmedi, aksine bir o kadar da kötü film gösterime girdi. Peki, senenin en kötü filmleri hangileriydi?

Artık bir senenin daha sonuna yaklaştık. 2019 boyunca birçok yeni film vizyona girdi. Bu sene vizyona giren filmler arasında Once Upon A Time in Hollywood, Joker, Parasite gibi harika filmler bulunuyordu.

Ancak vizyona giren her film bunlar kadar kaliteli filmler değildi. Bunlarla birlikte birçok kötü film de vizyona girdi ve Gamespot da bu sene vizyona giren en kötü 21 filmi Metacritic puanlarına göre sıraladı. Peki, 2019’un en kötü 21 filmi hangileri gelin hep birlikte bakalım.

Cats

Metascrore: 31

16 Aralık’ta galası yapılan ve 19 Aralık’ta belirli ülkelerde vizyona girmeye başlayan filmin yönetmenlik koltuğunda Tom Hooper bulunuyor, filmin başrollerini ise Taylor Swift, Francesca Hayward ve Idris Elba gibi isimler paylaşıyor. Filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise 10 Ocak 2020.

Hellboy

Metascore: 31

Mike Mignola tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Hellboy, daha önce Ron Perlman tarafından da canlandırılmış ve bir hayli beğenilmişti. Filmin 2019 yılında çıkan yeni uyarlaması ise hayranların eleştiri oklarını üstüne çekmeye başardı.

Night Hunter

Metascore: 31

Yönetmenlik koltuğunda David Raymond’ın oturduğu, başrolünde ise Superman’i de canlandıran Henry Cavill’in yer aldığı film, ülkemizde gösterime girmemişti. Belki de vizyona girmemesi bizler için daha iyi oldu.

Corporate Animals

Metascore: 31

Yönetmenliğini Patrick Brice’ın üstlendiği başrollerinde ise Demi Moore ve Ed Helms’in yer aldığı Corporate Animals, bir komedi filmi. Ancak aldığı puana bakacak olursak eleştirmenler pek de komik bulmamış.

Phil

Metascore: 30

Başrolünde Greg Kinnear’ın yer aldığı ve bir dişçi olan Phil’i canlandırdığı Phil filmi; depresyon, intihar ve mutsuzluk konularına değiniyor. Filmin puanına bakılacak olursa izleyenler üzerinde de böyle etkiye sahip gibi gözüküyor.

After

Metscore: 30

Film, üniversiteye giden ve okulun kötü çocuğuna aşık olan bir kızın hikâyesini anlatıyor. Fazlasıyla orijinal bir konuya sahip olduğu söylemek gerekiyor.

The Red Sea Diving Resort

Metascore: 29

Film, 1980’li yıllarda mültecileri İsrail’e kaçıran Etiyopyalıların ve uluslararası ajanların yaşadığı gerek bir olayı anlatıyor. Filme gelen en büyük eleştiri ise orijinal hikâyeden fazla sapmış olması.

The Great Alaskan Race

Metascore: 29

Film, 1925 yılında gerçekleşen ve Anchorage’dan Nome’a difteri serumlarının taşınmasını anlatıyor. Hikâye oldukça etkileyici olsa da film için aynı şeyi söylemek mümkün değil gibi gözüküyor.

Zeroville

Metascore: 28

Zeroville’in yönetmenliğini yapan James Franco, ayrıca Megan Fox ve Seth Rogen ile birlikte filmin oyuncu kadrosunda da yer alıyor.

The Death and Life of John F. Donovan

Metascore: 28

Xavier Dolan’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde baş rollerde Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harrington ve Hollywood’un en ünlü aktrislerinden Natalie Portman olsa da eleştirmenlerin oklarından kaçmayı başaramamış.

The Aspern Papers

Metascore: 28

Genç bir yazarın, zamanında ölmüş bir şairin yazdığı mektuplarını aramaya koyulduğu bir film The Aspern Papers. İzlerken uyumalık film arıyorsanız aradığınız yapım The Aspern Papers olabilir.

Patrick

Metasocre: 28

Tam adı Patrick the Pug olan filmde Sarah, hayatı keşmekeş içerisinde olan bir kadındır ve isteyeceği son şey başka birisinin daha sorumluluğunu üstlenmektir. Ancak büyükannesinin vaziyeti üzerinde Pug cinsi bir köpek olan Patrick’i sahiplenmek zorunda kalır.

The Warrior Queen of Jhansi

Metascore: 27

Bir kraliçe ve özgürlük savaşçısı olan Rani’nin gerçek hikâyesinin anlatıldığı bu filme yönelik eleştiriler, fazla basit olduğu yönünde.

Rambo: Last Blood

Metascore: 26

Rambo serisinin isminden faydalanarak bir film daha çıkaran Sylvester Stallone, belki de bu filmi hiç yapmamalıydı.

Cold Blood

Metascore: 25

Daha önce Leon’da da bir tetikçiyi canlandıran Jean Reno, Cold Blood’da da yine emekli olmak isteyen bir tetikçiyi canlandırıyor. Burada da yine başka kötü adamlardan kaçan genç bir kadını kurtarıyor. Kısacası Cold Blood için başarısız bir Leon uyarlaması diyebiliriz.

Playing With Fire

Metascore: 24

Başrollerinde John Cena, Keegan-Michael Key ve John Leguizamo’nun yer aldığı bu komedi filminde bu üçlü, bebek bakıcılığı yapmak durumunda kalan bir grup itfaiyeciyi canlandırıyor.

Replicas

Metascore: 19

24 puandan 19’a sert bir düşüş yaptığımız bu filmin başrolünde, John Wick ile popülerliğine popülerlik katan Keanu Reeves yer alıyor. Puanına bakarsak, yer almaması Reeves için çok daha iyi olabilirmiş diyebiliriz.

Polar

Metascore: 19

Yine bir tetikçi hikâyesi ve bu sefer başrolde Mads Mikkelsen yer alıyor. Mikkelsen de emekli olmak isteyen bir tetikçiyi canlandırıyor ve peşinden paralı askerler gönderiliyor. Konusu da John Wick ile bayağı benziyor sanki.

The Fanatic

Metascore: 17

Limp Bizkit’ten de tanıdığımız Fred Durst’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu filmin başrolünde John Travolta yer alıyor. Filmde ise oldukça sorunlu bir hayranın, bir film yıldızının hayatını alt üst edişi konu ediliyor.

Unplanned

Metascore: 10

Sadece 8 ülkede yayınlanan bu film için gelen eleştiriler, açık bir propaganda filmi olduğu yönünde.

The Haunting of Sharon Tate

Metascore: 8

Sharon Tate’in hikâyesini bu sene Once Upon A Time in Hollywood’da görmüştük, ancak ünlü aktrisin hikâyesinin tamamının anlatıldığı bir film daha var: The Haunting of Sharon Tate. Filmin bu kadar ağır eleştiriler almasının sebeplerinden bir tanesi ise hikâyeye doğa üstü ögelerin yerleştirilmesi.

Sizin bu sene izlediğini en kötü film hangisiydi? Listedeki filmlerden hangilerini izlediniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.