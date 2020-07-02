Death Stranding'in PC Sürümü İçin Hazırlanan Tanıtım Videosu

Hideo Kojima'nın heyecanla beklenen oyunu Death Stranding'in PC sürümü için geri sayım devam ederken son bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan tanıtım videosu, 4K çözünürlüğüyle dikkat çekerken oyuncuların ön sipariş kapsamında kazanabilecekleri eşyaları sergiliyor.

PlayStation 4 sahiplerinin 2019 yılında en çok bekledikleri oyunlardan bir tanesi Death Stranding'di. Kojima Productions tarafından geliştirilen ve yapılan iyi PR çalışmalarının sonucunda büyük bir heyecan yaratan bu oyun, geçtiğimiz kasım ayın piyasaya sürüldü. Geliştirici ekip, oyunun sadece PlayStation 4'e özel olmayacağını ve PC sürümünün de geleceğini duyurdu.

Death Stranding, 14 Temmuz itibarıyla bilgisayarlar üzerinden oynanabilecek. Oyun şu sıralar, Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor. Açık dünya türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan Death Stranding, içerdiği aksiyon ve macera ögeleriyle bilgisayarları üzerinden oyun oynamayı sevenleri ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve geliştirici ekip, Death Stranding için son bir tanıtım videosu daha yayınladı.

Death Stranding için yayınlanan yeni tanıtım videosu, oyunun oynanış dinamiklerinden ziyade oyunla ilgili genel bilgileri veriyor. Ayrıca oyunseverlerin, bu oyunu 14 Temmuz'dan önce satın almaları durumunda kazanabilecekleri oyun içi ekipmanlara da yine tanıtım videosu üzerinde yer veriliyor. Bu ekipmanlar arasında gözlük ve şapka gibi bazı eşyalar bulunuyor.

Death Stranding için hazırlanan son tanıtım videosundaki dikkat çekici yanlardan bir tanesi de oyunun sahip olduğu bir destek. Öyle ki geliştirici ekip, Death Stranding'in PC sürümünün ultra geniş monitör desteğine sahip olacağı yayınladığı tanıtım videosunda da açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca tanıtım videosunun 4K çözünürlükte hazırlanmış oluşu, kaliteli bir monitöre sahip olan oyuncuların nelerle karşılaşacaklarını da açıkça gözler önüne seriyor.

İşte Death Stranding için hazırlanan 4K çözünürlüğündeki o tanıtım videosu

Death Stranding, oyun dinamikleriyle olduğu kadar hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Norman Reedus'un başrol olduğu bu oyunda bugünkünden çok daha farklı bir hale gelmiş olan gezegenimizde yaşamı yeniden bir araya getirmeye çalışacağız. Üstelik bu oyun hem arayüz hem de oyun içinde Türkçe dil seçeneğine sahip. Bu da ülkemizdeki oyunseverler için ciddi bir artı puan.

Eğer sizler de bu oyunu şimdiden edinmek isterseniz, Steam ya da Epic Games'in yolunu tutabilirsiniz. Ancak bu oyunu satın almadan önce Death Stranding'in sistem gereksinimlerini gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü bu oyun, ciddi anlamda güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Ayrıca heyecanla beklenen bu oyunun fiyatının hem Epic Games hem de Steam'de 399 TL olduğunu hatırlatalım.