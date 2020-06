Cyberpunk 2077, Oyunculara Ekstra Dijital İçerikler Sunacak

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’nin bir kopyasını alan herkese verilecek dijital içerikler açıklandı. Verilecek dijital hediyeler arasında bir çizgi roman da bulunuyor.

Şu an oyun dünyasının en sevilen şirketlerinden olan CD PROJEKT RED, özellikle 2015 yılında çıkardığı The Witcher 3: Wild Hunt ile oyuncuların gönlünü fethetmeyi başarmıştı. Şirket, The Witcher 3’ün standart sürümü de dâhil olmak üzere oyunu alanlara bazı hediyeler sunmuştu.

Görünüşe göre Polonya merkezli oyun stüdyosu, benzer bir politikayı bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’de de güdecek. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda oyunun kopyasını alan herkese ekstra dijital içerikler sunulacağı açıklandı.

Cyberpunk 2077, ekstra dijital içeriklerle gelecek

Çıkış tarihi 16 Nisan’dan 17 Eylül’e ve daha sonrasında da 19 Kasım’a ertelenen oyunun her bir kopyası bir dizi dijital içerikle birlikte gelecek. Oyunla birlikte gelecek olan ekstra dijital içerikler ise şöyle:

Oyun müzikleri

Resim kitapçığı

Cyberpunk 2077 kaynak kitabı

Bir çizgi roman

Duvar kağıtları

Bunlara ek olarak oyunun kutusunun kapak resmi kadın ve erkek karakterler olarak değiştirilebilecek, oyunun geçtiği şehir olan Night City’nin fiziksel bir haritası, kart postallar, çıkartmalar ve bir dünya özeti yer alacak.

Görünüşe göre CD PROJEKT RED, The Witcher 3’teki oyuncu dostu imajını yeni oyununda da korumaya devam edecek. Peki, siz oyunun bir kopyasını satın almanız halinde gelecek olan bu dijital ekstra içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.