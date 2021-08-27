Polisiye Sevenlerin Soluksuz Oynayacağı Dedektiflik Oyunları

Oyun dünyası her geçen gün gelişiyor. Her yeni oyunla birlikte karşımıza benzersiz hikayeler, hayran bırakan grafikler çıkıyor. Bunlar arasında bir yıldız gibi parlayan dedektiflik oyunları ise pek çok oyunsever için zamansız olarak kabul ediliyor. Belki grafikleri çok güçlü değil, hatta hikayesi o kadar detaylı değil ama dedektiflik oyunları pek çok kişiyi gerçeğin gizemli dünyasına dahil etmeyi başarıyor.
Dedektiflik oyunları denilince herkesin aklına başka bir oyun gelecektir ama bunların hepsini listememiz imkansız. Bunun yerine, oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve yıllar geçse bile hala pek çok oyuncu tarafından favori olarak görülen bazı oyunları listemize aldık. Eğer bu türe yeni merak saldıysanız ve hangi oyunla başlayacağınızı düşünüyorsanız listemizdeki dedektiflik oyunları ile bu yeni dünyanın kapısını aralayabilirsiniz.
Gerçeğin gizemli dünyasında kaybolabileceğiniz dedektiflik oyunları:
- Broken Sword
- Grim Fandango
- The Wolf Among Us
- L.A. Noire
- The Vanishing Of Ethan Carter
- Disco Elysium
- Sherlock Holmes: Crimes And Punishments
- Gemini Rue
- Discworld Noir
- Return Of The Obra Dinn
Basitliğin gücü: Broken Sword
- Geliştirici: Revolution Software
- Çıkış tarihi: İlk oyun 1996
- Platformlar: PC, mobil, Xbox, PlayStation
1996 yılında yayınlanan Broken Sword: The Shadow of the Templars oyunu ile başlayan ve son olarak 2013 yılında Broken Sword 5: The Serpent's Curse devam eden Broken Sword serisi, iki boyutlu basit bir oyun olmasına rağmen kazandığı 6 ödül ile dedektiflik oyunları arasında önemli bir yere sahiptir. Oyuncuları pek çok farklı ortamda, pek çok farklı karakter ile tanıştırarak gizemli olayların çözülmesi üzerine kuruludur.
Neo-noir tarzında gizemli bir hikaye: Grim Fandango
- Geliştirici: LucasArts
- Çıkış tarihi: 1998
- Platformlar: PC, PlayStation
Kara mizah ve neo-noir tarzı oyunlar arasında en önemlilerinden biri olan Grim Fandango, aynı zamanda LucasArts’ın üç boyutlu grafikler kullandığı ilk macera oyunudur. Oyun; Ölüler Diyarı’nda başlıyor. Oyuncunun tercihlerine göre şekillenen hikaye boyunca karşınıza rahatsız edici sorunlar çıkıyor ve bunları bazı ufak ipuçları ile çözmeniz isteniyor.
Masal kahramanlarına ne oluyor? The Wolf Among Us
- Geliştirici: Telltale Games
- Çıkış tarihi: 2013
- Platformlar: PC, mobil, Xbox, PlayStation
Bugüne kadar duyduğunuz tüm masalları düşünün. Şimdi de bu masallardaki kahramanların Masal Diyarı’ndan kovulup New York’a geldiklerini düşünün. The Wolf Among Us işte böyle sıradışı bir hikaye anlatan 5 bölümlük bir oyun. Oyundaki dedektif karakterimiz, Kırmızı Başlıklı Kız masalından hatırladığımız büyük kötü kurt. Ansızın bu kahramanlar arasında bir çifte cinayet işlenmesiyle oyun başlıyor ve oyuncunun ipuçlarını takip ederek katili bulması isteniyor.
Karanlık gangster dünyası: L.A. Noire
- Geliştirici: Team Bondi
- Çıkış tarihi: 2011
- Platformlar: PC, Xbox, PlayStation
1940’lı yılların Los Angeles’ında geçen L.A. Noire, üçüncü şahıs nişancı, dedektiflik ve neo-noir türündedir. Rockstar Games tarafından yayınlanan oyun, Cole Phelps isimli bir dedektifin suç dünyasıyla olan mücadelesini konu alıyor. Oyuncu, gerçekleşen suçların ardından olayla ilgili deliller topluyor ve suçu kimin işlediğini bulmak için zorlu maceraların içine düşüyor.
Korkacaksınız, hem de çok: The Vanishing Of Ethan Carter
- Geliştirici: The Astronauts
- Çıkış tarihi: 2014
- Platformlar: PC, Xbox, PlayStation
Korkuyu her saniye iliklerinizde hissedeceğiniz The Vanishing Of Ethan Carter bir açık dünya oyunudur. Oyun, küçük bir çocuk olan Ethan Carter'ın kaybolması ve dedektif Paul Prospero’nun onu aramaya çıkmasıyla başlıyor. Dedektif, bu arayış sırasında pek çok paranormal olayla karşılaşıyor ve aslında çocuğun başına gelenlerin pek de doğal şeyler olmadığını tüyler ürperten deliller sonucu anlamaya başlıyor.
Şehir bir karanlığın etkisi altında: Disco Elysium
- Geliştirici: ZA/UM
- Çıkış tarihi: 2019
- Platformlar: PC, Xbox, PlayStation
Üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde geçen Disco Elysium oyununda, hafızasını kaybetmiş bir dedektif olarak gizemli bir cinayetin ardındaki sır perdesini aralamanız isteniyor. Yayınlandığı yıl en beğenilen RPG oyunlarından biri olarak kabul edilen Disco Elysium oynarken yalnızca bir cinayeti değil, bütün şehri etkileyen karanlık gerçekleri de çözeceksiniz.
Sherlock Holmes: Crimes And Punishments
- Geliştirici: Frogwares
- Çıkış tarihi: 2014
- Platformlar: PC, Xbox, PlayStation
Kurgu dünyasının en meşhur dedektiflerinden biri Sherlock Holmes olarak maceranın içine atıldığınız Sherlock Holmes: Crimes And Punishments oyunu, grafikler konusunda büyük bir başarı sunmuyor ancak oynanışı oldukça keyifli. Oyun sırasında pek çok farklı delil buluyorsunuz ancak bu delillerin sizi doğru yönlendirip yönlendirmediğinden asla emin olamıyorsunuz. Gerçekçi ve oyuncuyu klavye başına bağlayan bir hikayesi var.
Cyberpunk tarzı bir gizem: Gemini Rue
- Geliştirici: Joshua Nuernberger
- Çıkış tarihi: 2011
- Platformlar: PC, mobil
Rahatsız edici bir cyberpunk dünyasında geçen Gemini Rue oyununun her bir sahnesinde Blade Runner ve Phillip K. Dick’ten izler görmek mümkün. Oyunda dedektif Azriel Odin olarak insanlarla etkileşime giriyor, bilgiler alıyor ve ipuçlarını takip ederek giderek zorlaşan gizemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunun diğer karakteri Delta-Six ile Azriel Odin arasındaki bağlantı hem zorlayıcı hem de keyifli bir oynanış sunuyor.
Discworld evreninde bir cinayet: Discworld Noir
- Geliştirici: Perfect Entertainment ve Teeny Weeny Games
- Çıkış tarihi: 1999
- Platformlar: PC, PlayStation
İngiliz yazar Terry Pratchett tarafından yaratılan Discworld evreninde geçen Discworld Noir oyununda bu evrenin ilk ve tek özel dedektifi Lewton olarak maceraya atılıyorsunuz. Dedektif, bu sonu gelmez gizemli evrende işlenen acımasız bir cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor. Bu soruşturma sırasında karşımıza çıkan karakterler bazen Discworld evreni için bile son derece sıradışı.
Sigortacının burada ne işi var? Return Of The Obra Dinn
- Geliştirici: Lucas Pope
- Çıkış tarihi: 2018
- Platformlar: PC, Xbox, PlayStation
Return Of The Obra Dinn oyununda bir dedektif değil, sigortacısınız. Bu zavallı sigortacı kendini yıllar önce kaybolmuş bir ticaret gemisi olan Obra Dinn’de buluyor. Beş yıldır kayıp olan ve içinde tek bir mürettebat bile olmadan dönen bu hayalet gemiye ne olduğunun gizemini çözerken bazen tüylerinizin gerçek anlamda ürperdiğini hissedeceksiniz.
Polisiye sevenlerin gerçeğin gizemli dünyasını keyifle çözecekleri dedektiflik oyunları listesi hazırladık ve kısaca oyunların hikayelerinden bahsettik. Listemize yalnızca tür için önemli adımlar atmış olan oyunları almaya çalıştık. Listede görmek istediğiniz oyunları ya da bu oyunları oynadıysanız düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.