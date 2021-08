Polisiye Sevenlerin Soluksuz Oynayacağı Dedektiflik Oyunları

Sıradışı evrenlerde macera dolu aksiyonlar yaşamak keyifli olsa da bazen yaşadığımız dünyanın gizemleriyle uğraşmak daha da keyifli olabilir. Dedektiflik oyunları böyle hikayeler üzerine kuruludur. PC, Xbox, PlayStation ya da mobilde oynayabileceğiniz en dikkat çeken dedektiflik oyunlarından bazılarını listeledik.

Oyun dünyası her geçen gün gelişiyor. Her yeni oyunla birlikte karşımıza benzersiz hikayeler, hayran bırakan grafikler çıkıyor. Bunlar arasında bir yıldız gibi parlayan dedektiflik oyunları ise pek çok oyunsever için zamansız olarak kabul ediliyor. Belki grafikleri çok güçlü değil, hatta hikayesi o kadar detaylı değil ama dedektiflik oyunları pek çok kişiyi gerçeğin gizemli dünyasına dahil etmeyi başarıyor.

Dedektiflik oyunları denilince herkesin aklına başka bir oyun gelecektir ama bunların hepsini listememiz imkansız. Bunun yerine, oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve yıllar geçse bile hala pek çok oyuncu tarafından favori olarak görülen bazı oyunları listemize aldık. Eğer bu türe yeni merak saldıysanız ve hangi oyunla başlayacağınızı düşünüyorsanız listemizdeki dedektiflik oyunları ile bu yeni dünyanın kapısını aralayabilirsiniz.

Gerçeğin gizemli dünyasında kaybolabileceğiniz dedektiflik oyunları:

Broken Sword

Grim Fandango

The Wolf Among Us

L.A. Noire

The Vanishing Of Ethan Carter

Disco Elysium

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments

Gemini Rue

Discworld Noir

Return Of The Obra Dinn

Basitliğin gücü: Broken Sword

Geliştirici: Revolution Software

Çıkış tarihi: İlk oyun 1996

Platformlar: PC, mobil, Xbox, PlayStation

1996 yılında yayınlanan Broken Sword: The Shadow of the Templars oyunu ile başlayan ve son olarak 2013 yılında Broken Sword 5: The Serpent's Curse devam eden Broken Sword serisi, iki boyutlu basit bir oyun olmasına rağmen kazandığı 6 ödül ile dedektiflik oyunları arasında önemli bir yere sahiptir. Oyuncuları pek çok farklı ortamda, pek çok farklı karakter ile tanıştırarak gizemli olayların çözülmesi üzerine kuruludur.

Neo-noir tarzında gizemli bir hikaye: Grim Fandango

Geliştirici: LucasArts

Çıkış tarihi: 1998

Platformlar: PC, PlayStation

Kara mizah ve neo-noir tarzı oyunlar arasında en önemlilerinden biri olan Grim Fandango, aynı zamanda LucasArts’ın üç boyutlu grafikler kullandığı ilk macera oyunudur. Oyun; Ölüler Diyarı’nda başlıyor. Oyuncunun tercihlerine göre şekillenen hikaye boyunca karşınıza rahatsız edici sorunlar çıkıyor ve bunları bazı ufak ipuçları ile çözmeniz isteniyor.

Masal kahramanlarına ne oluyor? The Wolf Among Us

Geliştirici: Telltale Games

Çıkış tarihi: 2013

Platformlar: PC, mobil, Xbox, PlayStation

Bugüne kadar duyduğunuz tüm masalları düşünün. Şimdi de bu masallardaki kahramanların Masal Diyarı’ndan kovulup New York’a geldiklerini düşünün. The Wolf Among Us işte böyle sıradışı bir hikaye anlatan 5 bölümlük bir oyun. Oyundaki dedektif karakterimiz, Kırmızı Başlıklı Kız masalından hatırladığımız büyük kötü kurt. Ansızın bu kahramanlar arasında bir çifte cinayet işlenmesiyle oyun başlıyor ve oyuncunun ipuçlarını takip ederek katili bulması isteniyor.

Karanlık gangster dünyası: L.A. Noire

Geliştirici: Team Bondi

Çıkış tarihi: 2011

Platformlar: PC, Xbox, PlayStation

1940’lı yılların Los Angeles’ında geçen L.A. Noire, üçüncü şahıs nişancı, dedektiflik ve neo-noir türündedir. Rockstar Games tarafından yayınlanan oyun, Cole Phelps isimli bir dedektifin suç dünyasıyla olan mücadelesini konu alıyor. Oyuncu, gerçekleşen suçların ardından olayla ilgili deliller topluyor ve suçu kimin işlediğini bulmak için zorlu maceraların içine düşüyor.

Korkacaksınız, hem de çok: The Vanishing Of Ethan Carter

Geliştirici: The Astronauts

Çıkış tarihi: 2014

Platformlar: PC, Xbox, PlayStation

Korkuyu her saniye iliklerinizde hissedeceğiniz The Vanishing Of Ethan Carter bir açık dünya oyunudur. Oyun, küçük bir çocuk olan Ethan Carter'ın kaybolması ve dedektif Paul Prospero’nun onu aramaya çıkmasıyla başlıyor. Dedektif, bu arayış sırasında pek çok paranormal olayla karşılaşıyor ve aslında çocuğun başına gelenlerin pek de doğal şeyler olmadığını tüyler ürperten deliller sonucu anlamaya başlıyor.

Şehir bir karanlığın etkisi altında: Disco Elysium

Geliştirici: ZA/UM

Çıkış tarihi: 2019

Platformlar: PC, Xbox, PlayStation

Üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde geçen Disco Elysium oyununda, hafızasını kaybetmiş bir dedektif olarak gizemli bir cinayetin ardındaki sır perdesini aralamanız isteniyor. Yayınlandığı yıl en beğenilen RPG oyunlarından biri olarak kabul edilen Disco Elysium oynarken yalnızca bir cinayeti değil, bütün şehri etkileyen karanlık gerçekleri de çözeceksiniz.

Geliştirici: Frogwares

Çıkış tarihi: 2014

Platformlar: PC, Xbox, PlayStation

Kurgu dünyasının en meşhur dedektiflerinden biri Sherlock Holmes olarak maceranın içine atıldığınız Sherlock Holmes: Crimes And Punishments oyunu, grafikler konusunda büyük bir başarı sunmuyor ancak oynanışı oldukça keyifli. Oyun sırasında pek çok farklı delil buluyorsunuz ancak bu delillerin sizi doğru yönlendirip yönlendirmediğinden asla emin olamıyorsunuz. Gerçekçi ve oyuncuyu klavye başına bağlayan bir hikayesi var.

Cyberpunk tarzı bir gizem: Gemini Rue

Geliştirici: Joshua Nuernberger

Çıkış tarihi: 2011

Platformlar: PC, mobil

Rahatsız edici bir cyberpunk dünyasında geçen Gemini Rue oyununun her bir sahnesinde Blade Runner ve Phillip K. Dick’ten izler görmek mümkün. Oyunda dedektif Azriel Odin olarak insanlarla etkileşime giriyor, bilgiler alıyor ve ipuçlarını takip ederek giderek zorlaşan gizemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunun diğer karakteri Delta-Six ile Azriel Odin arasındaki bağlantı hem zorlayıcı hem de keyifli bir oynanış sunuyor.

Discworld evreninde bir cinayet: Discworld Noir

Geliştirici: Perfect Entertainment ve Teeny Weeny Games

Çıkış tarihi: 1999

Platformlar: PC, PlayStation

İngiliz yazar Terry Pratchett tarafından yaratılan Discworld evreninde geçen Discworld Noir oyununda bu evrenin ilk ve tek özel dedektifi Lewton olarak maceraya atılıyorsunuz. Dedektif, bu sonu gelmez gizemli evrende işlenen acımasız bir cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor. Bu soruşturma sırasında karşımıza çıkan karakterler bazen Discworld evreni için bile son derece sıradışı.

Sigortacının burada ne işi var? Return Of The Obra Dinn

Geliştirici: Lucas Pope

Çıkış tarihi: 2018

Platformlar: PC, Xbox, PlayStation

Return Of The Obra Dinn oyununda bir dedektif değil, sigortacısınız. Bu zavallı sigortacı kendini yıllar önce kaybolmuş bir ticaret gemisi olan Obra Dinn’de buluyor. Beş yıldır kayıp olan ve içinde tek bir mürettebat bile olmadan dönen bu hayalet gemiye ne olduğunun gizemini çözerken bazen tüylerinizin gerçek anlamda ürperdiğini hissedeceksiniz.

Polisiye sevenlerin gerçeğin gizemli dünyasını keyifle çözecekleri dedektiflik oyunları listesi hazırladık ve kısaca oyunların hikayelerinden bahsettik. Listemize yalnızca tür için önemli adımlar atmış olan oyunları almaya çalıştık. Listede görmek istediğiniz oyunları ya da bu oyunları oynadıysanız düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.