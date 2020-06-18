Köpek balığı filmlerinin en ünlülerinden olan Deep Blue Sea, macerasına üçüncü filmle devam ediyor. Deep Blue Sea 3’te serinin diğer filmlerinde olduğu gibi evrim geçirmiş, akıllı köpek balıklarını göreceğiz.

1999 yılında vizyona giren Deep Blue Sea, yayınlandığı dönemde ciddi bir ilgiyle karşılanmıştı. Jaws serisinin gölgesinde kalmış olmasına rağmen birçok insan Deep Blue Sea’yi severek izlemişti. Sevilen seri 2018’deki ikinci filminin ardından şimdi üçüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk Deep Blue Sea filminde sualtı araştırma tesisinde hapsolmuş bir grup insanın evrim geçirmiş köpek balıklarıyla mücadelesini izlemiştik. Deep Blue Sea’nin ilk filmi, özellikle Samuel L.Jackson’ın önemli bir konuşma yaparken köpek balığı tarafından yenildiği sahneyle birçok insanın hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Deep Blue Sea’nin ilk filminin üzerinden 19 yıl geçtikten sonra 2018 yılında serinin ikinci filmi vizyona girmişti. İkinci filmde, bir milyarder tarafından finanse edilen bir köpek balığı araştırmacısı ve ekibinin evrimleşmiş köpek balıkları tarafından avlanmasını izlemiştik.

Deep Blue Sea 2’nin ardından şimdi Deep Blue Sea 3 geliyor. Bu sefer deniz biyoloğu Emma Collins ve ekibinin büyük beyaz köpek balıklarının çiftleşmelerini takip etmek için okyanus ortasına kurulmuş laboratuvarda olayları izleyeceğiz. Deep Blue Sea 2’de kaçan evrimleşmiş köpek balıkları, büyük beyaz balıklarıyla melezlenerek bu sefer Emma Colins ve ekibinin başına musallat olacak.

Deep Blue Sea 3’te Tania Raymonde’yi Emma Collins rolünde, Nathaniel Buzolic’i de Collins’in erkek arkadaşı Richard Lowell olarak göreceğiz. Emerson Brooks, Bren Foster ve Reina Aoi de Deep Blue Sea 3’te rol alacak oyuncular arasında yer alıyor. Evrimleşmiş katil köpek balıklarının insanları avlama mücadelesinin yeni macerası olan Deep Blue Sea 3, 28 Temmuz’da vizyona girecek.

Deep Blue Sea 3 fragmanı