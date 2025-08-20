DeepSeek'in sessizliği bozuldu. Şirket, yeni modeli DeepSeek 3.1'i resmen yayımladı. 685 milyar parametre üzerine inşa edilen model, tutarlı performansı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek, uzun zamandır devam eden sessizliğini resmen bozdu. Şirket, yeni modeli DeepSeek 3.1'i resmen duyurdu. Daha öncekilerde olduğu gibi yine açık kaynak kodlu olarak yayımlanan DeepSeek 3.1, dikkat çekici özellikleriyle yapay zekâ sektöründe ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte DeepSeek 3.1'in özelliklerine yakından bakalım.

DeepSeek, yeni yapay zekâ modeline ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Şirketin resmî X hesabından yapılan bir paylaşımda bu modelin 685 milyar parametre üzerine eğitildiği ifade edildi. Bağlam penceresinin genişletildiği belirtilen açıklamada modelin performansına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak...

Bağımsız test sonuçları belli oldu

DeepSeek 3.1 için resmî performans testleri açıklanmamış olsa da bağımsız test sonuçları yayımlandı. Bu bağlamda; Aider isimli kodlama testinde yüzde 71,6 başarı oranı yakalayan model, böylelikle kodlama alanındaki en iyi modellerden biri olmayı başardı. Kullanıcıların büyük ilgisini kazanan model, yaptığımız kontrollere göre de Hugging Face'in en popüler ikinci modeli hâline gelmiş durumda.

DeepSeek'in yeni yapay zekâ modeli, 128 bin bağlam penceresi ile kullanıcılara tutarlı sonuçlar sunmayı amaçlıyor. Yapılan incelemelerde ise modelin genel olarak iyi iş çıkardığı ifade ediliyor. Tabii bunları daha iyi bir şekilde anlamamız için resmî açıklamanın yapılmasını beklememiz gerekecek.