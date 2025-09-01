Yapay zekâ kullanımının hızla yayılması, içeriklerin kaynağına dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle yanlış bilgi ve sahte içerik riskleri, düzenleyici kurumların dikkatini çekmiş durumda. Bu tartışmaların ardından Çin’de önemli bir düzenleme gündeme geldi. Bu kapsamda ise DeepSeek, tüm yapay zekâ içeriklerini etiketleme zorunluluğunu duyurdu.

Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, yeni düzenlemeler kapsamında platformda üretilen tüm içeriklere “AI tarafından oluşturuldu” etiketi koymaya başladı. Alınan bu kararın amacı ise yapay zekâ ile üretilen içeriklerin daha şeffaf görünmesini sağlamak ve yanlış kullanım ihtimalini ortadan kaldırmak.

Şirketin açıklamasına göre, artık üretilen her içerikte hem kullanıcıların kolayca fark edebileceği hem de teknik kısma gizlenmiş işaretler olacak. Görünür etiketler bazen bir yazı, bazen sesli bir uyarı ya da küçük bir grafik şeklinde karşımıza çıkacak.

Etiketleri kaldırmak veya değiştirmek kesinlikle yasak

Gizli etiketlerde ise içerikle ilgili detaylar yer alacak; örneğin hangi türde olduğu, hangi şirket tarafından üretildiği ve ona ait özel bir kimlik numarası. Bu etiketlerle oynamak, kaldırmak ya da gizlemek kesinlikle yasak. DeepSeek ayrıca bir teknik kılavuz da yayımladı.

Bu kılavuzda yapay zekâ modellerinin nasıl eğitildiği, hangi verilerin kullanıldığı ve içeriklerin hangi aşamalardan geçtiği anlatılıyor. Amacı ise kullanıcıların teknolojiyi daha iyi kavraması ve içeriklerin kaynağını net bir şekilde görebilmesi. Yeni kurallar sadece DeepSeek’in aldığı bir karar değil, Çin hükümetinin getirdiği düzenlemelerin de bir parçası.