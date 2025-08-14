R1 modeli ile dünya genelinde sükse yaratmayı başaran DeepSeek'in en yeni ve gelişmiş modeli DeepSeek-R2 uzun süredir sessizliğe gömülmüş durumda.

Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek, her ne kadar R1 modeli ile dünya genelinde ciddi başarı yakalamış olsa da yeni modeli R2’yi planladığı tarihte çıkaramadı. Yeni ortaya çıkan gelişmelere göre bu durumun arkasında yatan neden, şirketin eğitim sürecinde Huawei’nin çipleriyle istediği sonucu alamaması oldu.

Ocak’ta R1 modelini çıkaran şirket, yetkililerin tavsiyesiyle NVIDIA yerine Huawei’nin Ascend çiplerini kullanmaya yönlendirilmişti ancak modelin eğitim sürecinde sürekli teknik sorunlar yaşandı. Şirket bir süre sonra dayanamayıp NVIDIA çiplerine geri döndü. Huawei çipleri ise yalnızca çalıştırma (inference) aşamasında kullanılmaya devam etti.

DeepSeek-R2, Huawei çipleriyle eğitilmeye çalışıldı

Yeni iddialara göre yaşanan bu aksaklıklar yüzünden DeepSeek-R2’nin çıkışı normal şartlarda Mayıs ayı olacakken defalarca kez ertelendi. Verilerin beklenenden uzun sürede etiketlenmesi de gecikmeyi artırdı.

Hatırlayacağınız üzere dün aktardığımız gelişmede Çin basını DeepSeek-R2'nin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını iddia ediyordu ama görünüşe göre pek de mümkün değil.

Çin, teknoloji şirketlerine NVIDIA'dan çip almayı yasaklıyor

Bu sırada Çin yönetimi de NVIDIA’ya karşı hamle yaptı. Hükûmet; ByteDance, Tencent, Alibaba ve Baidu gibi dev teknoloji şirketlerine NVIDIA'nın yapay zekâ çiplerini almayı durdurmaları talimatı verdi. Tam yasak olmasa da firmalardan, neden yerli alternatifleri tercih etmediklerini açıklamaları isteniyor.

Özellikle H20 çiplerinin, devletle ilgili hassas projelerde kullanılmaması talep ediliyor. Devlet medyası, bu çiplerde uzaktan kapatma ya da gizli erişim gibi güvenlik riskleri olabileceğini iddia ediyor. NVIDIA ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Şimdilik durumlar böyle. Gelecek süreçte DeepSeek-R2 yayınlansa bile, şirketin sonraki modellerinin eğitiminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.