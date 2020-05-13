Dell’in XPS 15 modeli, beş yıl içerisinde ilk defa yenilenerek piyasaya sürüldü. XPS 15 ile aynı anda RTX ekran kartına sahip yepyeni model XPS 17 de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Dell, bugün XPS dizüstü bilgisayar ailesinin en yeni üyeleri olan, yeniden tasarlanmış bir XPS 15 ve yepyeni XPS 17'yi tanıttı. Yeniden tasarlanan XPS 15, CES'te tanıtılan XPS 13'e daha çok benziyor. Alt çerçevede bir değişiklik olsa da üst çerçevede yine bir web kamerası ve kızılötesi kamera bulunuyor. Yeni XPS 17 de aynı tasarım özelliklerine sahip.

XPS 15'in kapladığı alan XPS 13’e göre pek değişmese de cihaz 12 x 5 mm boyutlarında daha küçük. Ekran; 15,6 inç 16:9 formatından 15,6 inç 16:10 formatına yükseltilmiş olmasından dolayı eskisinden daha büyük. Başka bir deyişle kaldırılan alt çerçevenin yerini ekran almış durumda. Bununla birlikte gelen bazı kötü haberler var. Geçen yıl piyasaya sunulan XPS 15’in aksine bu sürümde OLED ekranlı bir yapılanma bulunmuyor. Görünüşe göre 15,6 inç 16:10 OLED ekran talep eden herhangi bir kullanıcı yok.

Dell XPS 15 ve XPS 17'nin özellikleri:

Yeni XPS 15 %92,9, XPS 17 ise %93,7 ekran/gövde oranına sahip. Pil ömrünü uzatmak isteyenler için her iki model de 1920 x 1200 seçeneği mevcut. Bunun yanı sıra üstün görüntü kalitesi için 3840 x 2400 de tercih edilebilir.

XPS 17, güçlü özellikleriyle öne çıkan bir cihaz. İki masaüstü bilgisayarda da Intel'in 45 W 10. nesil H serisi işlemcileriyle birlikte Core i9-10885H sunuluyor. XPS 15 için NVIDIA GeForce GTX 1650'den 1650 Ti'a kadar seçenekler mevcut ancak XPS 17, GeForce RTX 2060 ekran kartıyla sunuluyor. Bu da 'Ray Tracing' (gerçek zamanlı ışın izleme) özelliği ve DLSS'yi desteklediği anlamına geliyor.

Dell XPS 15 ve XPS 17'nin fiyatı:

Dell, yeni cihazlarda %30 daha iyi hava akışı sağlayan çift zıt çıkışlı fan kullanıldığını aktardı. Performansı artırmak içinse sistemi soğuk tutan GORE Isı Yalıtımı kullanılıyor. Dell, ilginç bir şekilde bu nesille USB Type-A'yı bitiriyor. XPS 15'te iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir USB Type-C 3.1 bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses jak girişi bulunuyor. XPS 17'de 4 Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses jak girişi var. Her iki cihazda da bir USB Type-C girişi olmasına rağmen ihtiyacın karşılanabilmesi için USB Type-A adaptörü cihazlarla birlikte gönderiliyor.

Yeni XPS 15, bugün 1.299 dolardan (vergiler hariç yaklaşık 9.064 TL) satışa sunuldu. XPS 17 ise bu yaz 1.499 dolardan (vergiler hariç yaklaşık 10.466 TL) başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşacak.