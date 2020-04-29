Dell XPS 15 ve XPS 17 Modellerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda tasarımları görülen Dell XPS 15 9500 ve Dell XPS 17 9700 dizüstü bilgisayar modellerinin donanım özellikleri ortaya çıktı. İki modelden XPS 17, daha yüksek donanım özelliklerine sahip olacak.

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, bu senenin başlarında yenilenmiş Dell XPS 13 modelini çıkarmıştı ancak şirket, XPS 13’ü takiben iki model daha çıkarmayı planlıyor ve bu iki model önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak. Bu modellerin adlarını, tasarım detaylarını ve şimdi de özelliklerini biliyoruz.

Yaklaşık 3 hafta önce Dell’in Intel Comet Lake-H işlemciye sahip XPS 15 9500 ve XPS 17 9700 dizüstü bilgisayarları resmi internet sitesinde yanlışlıkla paylaşılmıştı. Paylaşım kısa süre sonra kaldırılsa da bilgisayarların tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Dün de Dell Fransa, bu iki modelin özelliklerini yanlışlıkla paylaştı.

Dell XPS 15 9500 ve Dell XPS 17 9700 özellikleri:

Üst segment bir model olan XPS 17 9700, Microsoft Surface Book 3 ve Apple MacBook Pro 16 ile bir rekabet içerisine girecek. Peki bu modelin donanım özellikleri arasında neler yer alıyor? Cihazda Intel Core i9-10885H işlemci, 6 GB GDDR6 GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, 64 GB DDR4-2933 RAM ve 4 TB PCIe NVMe dâhili depolama bulunuyor.

Şirket, cihazında iki farklı ekran seçeneği sunacak. Daha uzun batarya ömrü isteyen kullanıcılar 17 inç, FHD+, 60 Hz, InfinityEdge, sRGB min %100, 500 nitlik ekranı seçebilecekler. Ekran performansının yüksek olmasını isteyen kullanıcılarsa 17 inç, UHD+, yansıma önleyicili, InfinityEdge, %100 AdobeRGB, 500 nitlik ekranı tercih edebilecek.

Dell XPS 17’de herhangi bir USB-A portu bulunmayacak. Şirket, bunun yerine DisplayPort ile birlikte 4 USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt 3 portu sunacak. Dell, ayrıca batarya konusunda da müşterilerine iki farklı seçenek iletecek. En yüksek batarya ömrünü isteyen kullanıcılar ExpressCharge desteği olan 6 hücreli, 97 Wh akıllı lityum iyon bataryayı seçebilirler. Daha hafif bir model isteyenlerse 3 hücreli 56 Wh akıllı lityum iyon bataryayı tercih edebilir.

Şirketin, ses donanımı konusunda da XPS 17’de oldukça cömert davrandığını söyleyebiliriz. Cihazda 2 adet 2 stereo alçak frekanslı hoparlör (2,5 W) ve 2 adet de stereo yüksek frekanslı hoparlör (1,5 W) yer alacak. Cihazın soğutulmasındaysa Dual Opposite Outlet fan ve buhar hazneli soğutma kullanılacak.

Dell XPS 15 9500 modelinde de benzer donanımlar bulunsa da cihazda XPS 17 9700 modelinden bazı farklılıkları olacak. XPS 15 modelinde 6 GB NVIDIA GeForce 1650 Ti bulunacak. Ayrıca cihazın depolama alanı da 2 TB olacak.