Çocuk felci nedeniyle hayatı boyunca bir metal silindirin içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1952 yılında Paul Alexander, çocuk felci adı verilen bir hastalık geçirdi ve boynundan aşağısı felç oldu. Hastalık nedeniyle Alexander kendi başına nefes bile alamıyordu.

Bu nedenle de doktorlar, dönemin en güvenilir uygulamalarından biri olarak gördükleri demir akciğeri kullanmaya karar verdiler. O günden bu yana geçen 72 yıllık sürede Alexander hep o demir silindirin içinde yaşamıştı. Paul Alexander dün akşam ise son nefesini verdi.

Kitap yazdı, avukatlık yaptı

Alexander'ın "Yaşlı demir atım" dediği akciğer, 1950'lerde sıkça kullanılıyordu. Nefes almakta zorlanan kişilere destek vermesi için tasarlanan araç, üzerindeki körüklerle içerideki havayı alıp vererek ciğerlerin hareketini taklit ediyordu. O yıllarda Alexander'ın çok yaşaması beklenmiyordu.

Yıllar sonra kendi başına nefes alabilmeyi başaran Paul Alexander, bu sayede kısa süreli olarak da olsa silindirden dışarı çıkabilmeye başladı. Hastalığın kendisini durdurmasına izin vermeyen adam, liseden mezun olunca da Southern Methodist Üniversitesine gitti. 1984 yılında da Teksas Üniversitesinden mezun oldu, baro sınavını geçti ve onlarca yıl sürecek bir avukatlık kariyerine başladı. Anılarını anlattığı bir de kitaba imza attı.

Tıpta yaşanan ilerlemeler ile birlikte, demir akciğerlerin kullanımı 1960'larda sona erdi ve onun yerine suni solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Paul Alexander, demir akciğerlere alıştığını söyleyerek silindirin içinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Alexander'in vefatı, GoFundMe sayfasından duyuruldu.

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