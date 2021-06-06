Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı açıklamayla Marmara Denizi’nin temizlenmesini ve toparlanmasını sağlayacak planı açıkladı. 21 maddeden oluşan ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ ile 3 sene içinde denizi kirleten ana unsurlar kontrol altına alınmış olacak. Deniz ise sürekli olarak temizlenecek.

Bu senenin başlarında başlayıp geçtiğimiz ay görmezden gelinemeyecek boyutlara gelen deniz salyası sorunu için çözüm süreci başlamış durumda. Özellikle son bir ayda birçok uzman isim, durumun ciddiyetine parmak basarak çözüm önerileri sundular. Geçtiğimiz günlerde sonunda Meclis'e taşınan sorunun giderilmesi için oluşturulan plan, bugün açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı açıklamada Marmara Denizi’ni müsilajdan arındıracak planı duyurdu. ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ adı verilen ve sürekli olarak takip edilecek planın denizi bu kitlelerden tamamen arındırması umut ediliyor. İşte Bakan Kurum’un bugün açıkladığı, 8 Haziran’da yürürlüğe girecek 21 maddeli plan:

İncelemeler yapıldı, sıra planı uygulamakta

“Marmara Denizimizi seferberlikle tertemiz hale getirmek bir borçtur. Güç birliği yapmak zorundayız. Karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar sorun varsa ortadan kaldırmak en önemli hedefimiz. 300 kişiyle 91 noktada kaynaklarımızla denetimlerimizi yaptık. Denizlerimizden aldığımız örnekleri üniversite laboratuvarlarında inceledik. 120 numune aldık. Bu çalışmalarımız sürekli olan çalışmalardı. Ancak müsilaj nedeniyle özellikle buraya (Kocaeli) yoğunlaştık.”

Atık kaynağı işletmeler denetime girecek

“Deniz yüzeyindeki salyalar hem koku hem de görüntü kirliliği hem de denizin dibindeki canlıların oksijen almasına müsaade etmiyor. 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak. Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Detaylı bir şekilde koordinasyon ve bilim kuruluyla bu süreç yönetilecek. 3 yıl içinde dönüştürülme tamamlanacak.”

“OSB'lerin standartları belirlenecek. Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. Hayata geçirilip geçirilmediğinin tespiti yapılacak ve cezalar kapatmaya kadar gidecek. Marmara Denizi'ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik düzenlemeleri 3 ay içinde yapacağız. Marmara'ya giriş yapan gemilerin atık alma gemilerine atıklarını vermelerini sağlayacağız. Temiz üretim tekniklerini tersanelerde gerçekleştireceğiz.”

Marmara Denizi dijital ortama aktarılarak incelenecek

“Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız. Olumsuz senaryolar durumunda erken müdahale edeceğiz. Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Deniz Çöpleri ve Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. 3 ay içinde uygulamaya koyacağız.”

“Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarla dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecek. Üst ölçekte önemli bir proje olacak. Fosfor ve yüzey aktif temizlik maddelerinin kullanımını azaltarak organik temizlik maddeleri kullanacağız. Organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanacağız. Marmara Denizi'ndeki hayalet ağlar 1 yıl içinde temizlenecek. Balıkçılık açısından koruma alanları geliştirilecek. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza gerekli ekonomik destek sağlanacak. Halkımızın bilinçlenmesi için süreç başlatacağız. Bir platform kuracağız. Vatandaşlarımızın duymasını sağlayacağız. “www.marmarahepimizin.com” sayfasıyla kamuoyuna ulaştıracağız. İnşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız.”