İzmit Körfezi'ne Dönen Deniz Salyası Uzaydan Görüntülendi

Belediye çalışmalarıyla daha önce def edilen deniz salyası, yakın zamanda İzmit Körfezi’ne geri döndü. Sahil kısmını etkisi altına alan müsilaj tabakası, uydu görüntülerine yansıdı. Cem Say, endişe verici müsilaj fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Belediyenin temizlik çalışmalarıyla İzmit Körfezi’nden defalarca temizlenen deniz salyası, körfeze geri döndü. Körfez ilçesi Yarımca’nın sahil kısmını büyük oranda kaplayan salya tabakası, bölgedeki deniz canlılarının yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

İzmit’te oldukça keyif kaçırıcı görüntülere neden olan deniz salyası, uydu görüntülerine de yansıdı. Bilgisayar mühendisliği öğretmeni Cem Say, içler acısı görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.

Dev müsilaj kitleleri, İzmit Körfezi’ni tekrar sardı

Marmara Denizi’yle bitişik illerde aylardır tat kaçıran köpüksü, yapışkan tabaka; tetikleyici nedenlerin henüz çözülmemesi nedeniyle İzmit’e geri döndü. Nedenlerden biri olan küresel ısınma, deniz sıcaklıklarını yılın erken zamanlarında yükselterek salya oluşumuna neden olmuştu. Bunun yanında Marmara Denizi’nin aktif olarak kirletiliyor olması da salyanın oluşma nedenleri arasındaydı.

Daha önce de bölgeyi saran müsilaj sorunu, her defasında belediye ekipleri tarafından temizlendi. 2 aydır temizlenmeye çalışılan, dünya basınında ‘Marmara Denizi ölüyor” başlıklarıyla kendinden bahsettiren durum; uydu görüntülerine de yansıdı.

İzmit Körfezi’ne geri dönen müsilaj tabakasının uzaydan görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Cem Say’ın Twitter hesabından paylaşılan kuş bakışı fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Fotoğrafı yorumlayan Twitter kullanıcıları, fotoğraftaki gemiler ve müsilaj kitlelerinin boyutlarını karşılaştırarak temizlemenin zor olacağına; her seferinde temizlemek yerine kirletmeyi durdurmanın daha mantıklı olduğuna dikkat çekti.