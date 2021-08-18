Deniz Suyunu İçilebilir Yapan Bir Teknoloji Geliştirildi

Koreli mühendisler tarafından geliştirilen bu filtre, deniz suyundaki tuz oranını %99,9 azaltıyor ve suyu içilebilir hâle getiriyor. Eğer bu filtre onay alırsa dünyadaki susuzluğu bitirebilir.

İnsanlığın en temel ihtiyaçların olan içme suyu, 2021 yılında bile hâlâ bazı insanlar için ulaşması çok zor bir kaynak. Her geçen yıl içme suyu kaynaklarımızın azalması, insanlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre şu anda gezegenimizde 785 milyon insan temiz içme suyundan mahrum durumda.

Öte yandan deniz suyu tüketmek, vücudumuza çok büyük zararlar vermekte ve böbrek yetmezliği gibi sorunları tetiklemekte. Gezegenimizdeki en büyük su kaynağı olan tuzlu suları içilebilir su kaynaklarına çevirme fikri yıllardır düşünülen bir projeydi.

Dünyadaki susuzluğu giderebilir mi?

Kore Sivil Mühendislik ve Üretim Teknolojileri (KICT) su arıtma sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı elektrospun nanofiber bir filtre geliştirdi. Bu filtre, standart su arıtma cihazlarına takılabiliyor ve suyu %99,9 oranında tuzdan arındırabiliyor. Ayrıca bu filtre, aralıksız kullanımda 1 ay dayanabiliyor. Daha önce kullanılan filtreler ise sadece 50 saat dayanabiliyordu.

Eğer bu filtreler onay alır ve aktif kullanıma geçerse dünyanın birçok yerindeki su sorunları giderilebilir ve insanlara temiz içilebilir su sağlanabilir. Tabi ki bu durumun gerçekleşmesi için bu filtrenin birçok kurum ve kuruluştan onay alması lazım.

Filtrenin üretiminde nano teknoloji kullanıldı

Filtreyi üreten ekibin başındaki Dr Yunchul Woo, bu filtrenin üretimi için “elektro-döndürme” adı verilen alternatif bir nano-teknoloji kullandıklarını açıkladı. Ayrıca bu filtrede kullanılan özel materyaller ve filtrenin yapısı itibariyle, içine özel bir 3 boyutlu zar yerleştirildi ve bu sayede tuzun filtrelenmesi kolaylaştırıldı.

Bu 3 boyutlu zarın oluşturulmasının en iyi yolunun da elektro-döndürme adı verilen yöntem olduğu söylendi. KICT mühendisleri tarafından hazırlanan filtrenin, oldukça stabil bir şekilde suyu filtrelediği ve 1 aya kadar yüksek performans verdiği kanıtlandı.

Eğer bu özel filtre kullanım onayı alırsa, dünya üzerindeki susuzluğu azaltabilir ve hatta bitirebilir.