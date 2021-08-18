Cin Ali'nin Çizeri Selçuk Seymen Hayatını Kaybetti

Birçok kişinin kitap serüveninin ilk adımlarını oluşturan Cin Ali serisinin çizeri Selçuk Seymen hayatını kaybetti. Cin Ali'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan gelişme, başta serinin sevenleri olmak üzere tüm kitap camiasında büyük üzüntü yarattı.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için öğretmenler ve veliler, bu çocukların seviyelerine uygun ve ilgilerini çekecek kitaplar okuturlar. Söz konusu kitaplar, halihazırda gelişen hayal gücünü besler ve bir yandan çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırırken öte yandan okuma yeteneklerinin daha hızlı gelişmesini sağlar.

Bu kitaplardan bahsedince akla gelen ilk serilerden olan ve yediden yetmişe neredeyse herkesin bileceği Cin Ali serisi, bugün üzücü bir gelişmeyle karşımızda. Söz konusu serideki kitapları resimleyen Selçuk Seymen maalesef hayatını kaybetti.

Rasim Kaygusuz’un ortaya koyduğu Cin Ali karakterinin kitaplarını Selçuk Seymen resimlendiriyordu:

Milyonları adeta elinde büyüten Cin Ali, ilk olarak 1968 yılında ortaya çıkmıştı. Özellikle o günlerde ilköğretime yeni başlayanlara yol arkadaşı olmuş olan ve Rasim Kaygusuz tarafından ortaya konulan karakter, 10 kitaplık bir seriyle hayat bulmuştu.

Bu kitapların çizimlerini ise Selçuk Seymen gerçekleştirmişti. Karakterin ortaya çıkışının özünde çocuklar için okumayı kolaylaştırmak yatıyordu. Seri daha sonra müfredattan kaldırılmış olsa da milyonların kafasına altın harflerle kazındığını ve kolay kolay unutulmayacağını söyleyebiliriz.

Cin Ali’nin ortaya çıkışında çocuklar için bir başka kolaylık daha düşünülmüştü. Bu kolaylık kapsamında çocukların Cin Ali’yle daha rahat bağ kurabilmelerini sağlamak isteyen Rasim Kaygusuz, karakteri çöp adam şeklinde tasarlayarak çizimini kolaylaştırmıştı.

Selçuk Seymen’in resimlendirdiği 10 kitaplı Cin Ali serisi internet üzerinden hala erişilebilir durumda. Nostalji yapmak isterseniz veya 70’li yıllardaki ilkokullarda kullanılan eğitim materyallerinden birini görmek isterseniz söz konusu seriye göz atabilirsiniz.