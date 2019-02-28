  • Deprem Kahini, İstanbul’da 7 Şiddetinde Deprem Bekliyor

Deprem Kahini Hoogerbeets, Bu Sefer İstanbul'da Beklenen Deprem Hakkında Konuştu

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‘Deprem Kahini’ olarak ünlenen Frank Hoogerbeets, “Türkiye’de 7 şiddetinde deprem olacağını biliyoruz, sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz” dedi.

Şubat ayında yaptığı açıklamada, gezegen hizalanmasının depreme yol açacağını söyleyen Hoogerbeets, Endonezya’da yaşanan 7.7’lik depremi doğru tahmin ederek gündem olmuştu. Kendisini “Yeni Nesil Deprem Tahmincisi” olarak tanıtan Hoogerbeets’in açıklamaları devam ediyor.
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Hoogerbeets bu defa Marmara Depremi hakkında açıklamalar yaptı. 3 ya da 4 Mart’ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyen tahminci, depremin İstanbul’da olup olmayacağı yönündeki soruya “Belki de, bu mümkün” şeklinde cevap verdi.
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Hollandalı tahminci, "Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir. Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama çok sık olmaz, çünkü baskı Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir. Bilim insanları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hemfikir, ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak : https://www.haberturk.com/deprem-kahini-bu-kez-istanbul-hakkinda-konustu-2388187
Etiketler: Deprem, istanbul, deprem kahini, grank hoogerbeets
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