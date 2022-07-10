Depresyon ve Alzheimer'la Mücadele İçin İlginç Yöntem

Yeni bir araştırmada bilim insanları, invasif olmayan yeni bir yöntemle depresyon ve Alzheimer ile mücadele edebilmeyi sağlayabileceklerini gösterdi. Bu yöntemde göze takılan özel bir lens önemli rol oynuyor.

Bilim insanlarının son birkaç on yıldır odaklandığı konuların başında beynimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak ve onu olası hastalıklardan ya da sorunlardan korumak geliyor. Bu amaçla yapılan birbirinden farklı pek çok çalışma ise depresyona ve belirtilerine odaklanıyor.

Özellikle koronavirüs pandemisi sonrasında insanların en sık karşılaştığı akıl sağlığı sorunları arasında depresyon geliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, pandemi sonrasında depresyon ve anksiyete ile mücadele eden insanların sayısının dramatik şekilde arttığı belirtilmişti. Bu kişilerin %25'i bilinen herhangi bir tedaviye de tepki vermiyor.

Göz bebeklerinden elektrikli uyarıcılar gönderilecek

Yeni bir araştırmaya göre insanlarda ve diğer memelilerde gördüğümüz hayvansal beyin, göz bebeklerinin uyarılmasıyla uyarılabiliyor. Yeni geliştirilen ve göz bebeklerine elektrik uyaranları gönderen bir lens sayesinde beynimizin prefrontal korteksine gönderilen sinyaller güçlendiriliyor. Böylece bellek faaliyetleri güçlenirken depresyon etkileri de azalıyor. Bu yöntem aslında geçmişte de varlığı bilinen bir yöntem olsa da ameliyat gerektiren ve oldukça karmaşık bir yöntemken, yeni lens ile bu işlem çok daha kolay hale getiriliyor.

Başka bir araştırmacı ekip ise bu yöntemin nöropsikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı. Bilinen bir tedavisi olmayan bu hastalıkla mücadele için yeni yöntemi deneyen araştırmacılar, yeni yöntemin bellek performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ayırca Alzheimer'ın ilk alametlerinden sayılan hipokampuste beta amiloid birikmesini de engellediği ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre bu yeni yöntem sayesinde bu sorunların tedavisinde yeni bir dönem başlayabilir. Elbette böyle bir yöntem denenmeye başlanmadan önce bilim insanları gerekli deneyleri gerçekleştirerek lensleri hem verimlilik hem de güvenlik açısından test edecektir.