Grip Aşısı Alzheimer Riskini %40 Oranında Azaltıyor

Yeni bir çalışma, grip aşısının Alzheimer riskini %40 oranında azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, daha sık aşı olmanın dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bu hastalığa karşı daha güçlü koruma sağladığını ifade etti.

Hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri olumsuz şekilde etkileyen bir demans türü olan Alzheimer, çağımızın en yaygın ve en korkutucu hastalıkları arasında yer alıyor. Bu nedenle de bilim insanları, bu hastalığı erken teşhis etmenin veya risklerini düşürmenin yollarını araştırıyor. Daha önce HIV aşısının bu hastalığa karşı kullanılabileceğini sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’ndeki araştırmacılar, bu konu hakkında bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma, dünya üzerindeki birçok insana uygulanan bir aşının demansa karşı etkili olabileceğini ortaya koydu.

Grip aşısının Alzheimer riskini azalttığı ortaya çıktı

Uzmanlar, dört yıl boyunca en az bir grip aşısı olan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %40 daha az olduğunu açıkladı. ABD’de yürütülen çalışmada, 65 yaş ve üstü kişiler ele alındı ve grip aşısı olmayanlar ile olanlar karşılaştırıldı.

Çalışmanın yazarlarından Avram S. Bukhfinder bununla ilgili “Yaşlı yetişkinlerde grip aşısının birkaç yıl boyunca Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını bulduk. Bu koruyucu etkinin gücü, bir kişinin grip aşısı aldığı yıl sayısı ile birlikte arttı. Bir başka deyişle, her yıl aşı yaptıranların Alzheimer’a yakalanma oranı en düşüktü” ifadelerini kullandı. Bu çalışmanın, daha önce grip aşısı ile Alzheimer riskinin azaltılması arasında bir ilişki bulan iki yıl önceki bir başka araştırmadan sonra geldiğini; ancak daha kapsamlı olduğunu da belirtmek gerek.

Yeni araştırma, 935.887 grip aşısı olan kişiyi ve 935.887 aşı olmayan kişiyi kapsadı. Açıklamalara göre katılımcılar, dört yıl boyunca incelendi. Bu süreçteki takipler sonucunda aşı olanların %5,1’inde, aşı olmayanların ise %8,5’inde Alzheimer görüldüğü aktarıldı. Verilere dikkat çeken araştırmacılar, grip aşısının hastalığa karşı güçlü koruyucu etkisinin altını çizdi; ancak konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Son olarak araştırmanın yazarlarından Dr. Paul E. Schulz, “Bazı aşıların Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabileceğine dair kanıtların bulunması, bunun spesifik olarak grip aşısına özel olmadığını gösteriyor olabilir” ifadelerini kullandı ve bağışıklık sisteminde gerçekleşen değişikliklerin hastalığa karşı koruyucu sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Schulz, bağışıklık sistemi ve Alzheimer arasındaki ilişki için daha çok öğrenecekleri şeyin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Geçmişteki çalışmalar grip aşısının yanı sıra, tetanoz ve çocuk felci gibi diğer aşıların da demans riskini azaltabileceğini ortaya koymuştu.