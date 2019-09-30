Destiny 2 Sunucuları, 24 Saat Boyunca Çevrimdışı Olacak

Bugün itibarıyla yeni genişleme paketi Shadowkeep'in güncellemesini başlatan geliştirici ekip Bungie, Destiny 2'nin sunucularını 24 saat boyunca çevrimdışı hale getirdi.

Video oyun geliştiricisi ve Destiny serisinin yapımcısı Bungie, Destiny 1 ve 2 sunucularını yarın gelecek olan Destiny 2: Shadowkeep sürümüne kadar geçici olarak çevrimdışı duruma getirdi. Sunucular, 30 Eylül TSİ 20.00 itibarıyla çevrimdışı duruma gelecek ve güncelleme tam bir gün boyunca sürecek. Güncelleme, 1 Ekim Salı günü tamamlanacak ve oyun iki yeni sürüm ile birlikte geri dönecek.

Eğer bugün Destiny 2'ye giriş yapmaya çalıştıysanız ve "Destiny 2 sunucuları kullanılamaz" uyarısını aldıysanız endişelenmenize gerek yok. Geliştiriciler, oyuncuların bu zaman aralığında oturum açma sorunları yaşayabileceğini çünkü arka planda bakımların hâlâ devam edeceğini belirtti.

Destiny 2: Shadowkeep

Shadowkeep, Bungie'nin Activision'dan ayrılmasından bu yana karşımıza çıkan ilk büyük Destiny genişlemesi olarak gelecek. Bu DLC, Eris Morn'in isteği üzerine Ay’a geri dönen Young Wolf'un hikayesini konu alacak. Bu noktada birçok eski şeytan, Ay’da uyanmış olacak ve biz de bu şeytanların sonunu getirmek için Ay’a geri döneceğiz.

Shadowkeep genişleme paketi; yeni görevler, yeni PvE bölgeleri, yeni PvP haritaları, yeni zırhlar ve silahlar, daha önce görülmemiş teçhizatlar ve pek çok yeni içeriği beraberinde getirecek. Ayrıca oyunda yeniden düzenlenen zırh sistemi gibi değişiklikler de oyuncuları bekliyor olacak.

Bu noktada Destiny 2: Shadowkeep’i oynayabilmek için daha önceki genişletme paketlerine sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca güncellemenin ardından geliştirici ekip Bungie, bir de Destiny 2 oyununun ücretsiz versiyonunu kullanıma sunacak. Bu versiyon ise Destiny 2: New Light olarak adlandırıldı.

Son olarak Destiny 2’nin yeni güncellemesi Shadowkeep, Xbox ve PlayStation 4 için 159 TL’den ön siparişe sunuluyor. Ayrıca Steam’de de 159 TL’den listelenen Shadowkeep paketinin Steam sayfasına da bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.