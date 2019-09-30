Pokémon Go’nun Yeni Roket Takımı Karakterleri Ortaya Çıktı

Bir zamanlar ülkemizde de fazlasıyla ünlenen Pokémon Go oyununun Twitter sayfası, birkaç yeni tweet paylaştı. Paylaşılan tweet'lerde oyuna eklenecek yeni karakterlere yer verildi. Fotoğraflardaki bazı detaylardan karakterlerin Roket Takımı karakterleri olabileceği anlaşıldı.

Niantic tarafından geliştirilen Pokémon Go, bir zamanlar ülkemizde de fazlasıyla ünlenmişti. Etrafta dolanarak karakter yakalamaya çalıştığınız ve onları geliştirerek başka insanlarla çarpıştırdığınız Pokémon Go ile ilgili yeni birkaç detay ortaya çıktı.

Oyunun Twitter sayfasında yapılan birkaç paylaşım, oyunun yeni bir güncelleme alacağını gösterdi. Profesör Willow’un birkaç şüpheli dosya bulduğunu belirten Pokémon Go sayfası, oyuncularda merak uyandırdı. Daha sonra birkaç fotoğraf paylaşan Pokémon Go sayfasının göstermeye çalıştığı şey tam olarak belli oldu.

Roket Takımı karakterleri oyuna katılacak:

Paylaşılan fotoğrafların sağ kısmında bulunan “R” ibaresini gören oyuncular, oyuna eklenecek karakterlerin Roket Takımı karakterleri olacağını anladılar. Şimdilik görüntülerdeki karakterlerin kim olduğu anlaşılamıyor çünkü fotoğraflar inanılmaz derecede bozuk gözüküyor ancak en azından ufak da olsa bir bilgi oyuncuların eline geçti.

6 Temmuz 2016 yılında piyasaya sürülen Pokémon GO, popülaritesini ülkemizde kaybetmiş olsa da dünya çapında birçok kişi tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunun Twitter sayfası da düzenli olarak çeşitli paylaşımlar yaparak bu tür duyuruları oyunculara ulaştırmayı ihmal etmiyor.