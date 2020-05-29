Destroy All Humans! Remake'in Ücretsiz Demosu Yayınlandı

Bir uzaylı olarak dünyayı birbirine katmaya hazır mısınız? 2000'li yılların sevilen oyunlarından Destroy All Humans!'ın yenilenen versiyonunu artık ücretsiz demo sürümüyle deneyebilirsiniz.

Pandemic Studios tarafından geliştirilen, komedi ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren Destroy All Humans!, remake sürümüyle geri dönüyor. Orijinali 2005 yılında yayınlanan oyunda yine bir uzaylıyı kontrol ederek ortalığı birbirine katmaya çalışacağız.

Piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda PlayStation 2 ve Xbox için gelen Destroy All Humans!'ın yenilenen sürümü 28 Temmuz'da PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia platformlarında oynanabilecek. Oyunun gelişine kısa süre kala ücretsiz olarak deneyebileceğiniz bir demo sürümü de yayınlandı.

Destroy All Humans! Remake, demo sürümüyle kaosun bir ön gösterimini sunuyor

Destroy All Humans! PC versiyonu için yayınlanan demo sürümünü GOG üzerinden ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Demo sürümü tam oyun için açılış sinematiğini ve giriş görevini içeriyor. Yani yenilenen Destroy All Humans! ilk görevini oyun çıkmadan önce tamamlayabiliyorsunuz.

Görevde, bir uzaylı olarak Dünya'ya ilk kez gelecek ve ineklerle dolu bir bölgeye düşeceksiniz. Bu memeli varlıkların aslında insan olmadığının farkına vardıktan sonra, ahırın geri kalanını keşfedecek ve oradan ayrılırken av tüfeği kullanan çiftçileri yok edeceksiniz. UFO gören masum köylülerin ardından ortalık daha da karışacak ve işin ucu orduya kadar uzanacak. Ancak endişelenmeyin, kimse uzay geminizle boy ölçüşemez.

Destroy All Humans! Remake, insanları kaçırdığınız, inekleri atmosfere fırlattığınız ve psikokinezi kullanarak kaosa yol açtığınız ilk oyunun tüm özelliklerini içeriyor. Oyunun yenilenen versiyonu grafiksel geliştirmelerle gelse de seslendirme 2000'li yılların mizahını yeniden yaşatacak. Yani Remake versiyonu, orijinal oyuna büyük ölçüde sadık kalıyor denebilir.

Eğer Destroy All Humans! Remake ile nostaljiyi erkenden denemek istiyorsanız, demo sürümünü buradan indirebilirsiniz. Ayrıca oyunu Steam üzerinden 135 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.

Destroy All Humans! Remake fragman: