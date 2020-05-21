Geleceğin en önemli oyun motorlarından biri olması beklenen Unreal Engine 5, görünüşe göre bilgisayarlarda da yeni nesil konsollardaki kadar, hatta zaman zaman daha da iyi performans gösterebiliyor.

Unreal Engine 5, geçtiğimiz günlerde yayınlanan demolarla karşımıza çıktı ve oldukça büyük bir heyecan yarattı. Bu oyun motorunu yakın zamanda görmeyeceğiz, zaten şu anda Unreal Engine 5 kullanan bir oyun da yok. Yine de bu oyun motoru, yeni nesil konsolların hayranları arasında bir tartışma yaratmayı başardı.

PC Gamer’ın bir Epic Games mühendisine dayandırdığı bilgilere göre PlayStation5’te gördüğümüz demo, dizüstü bilgisayarlarda da aşağı yukarı aynı kalitede çalışıyor. Hatta raporlara göre bilgisayarlar daha iyi performans gösterebiliyor.

Dizüstü bilgisayarlar daha performanslı:

PS5’te 1440p’de 30 FPS olarak çalışan demo, dizüstü bilgisayarlardaysa aynı çözünürlükte 40 FPS'yi bulabiliyor. Tabii bu bilgisayar hiç de mütevazi bir cihaz değil. Söz konusu bilgisayarda bir NVIDIA RTX 2080 ekran kartı ve 970 Evo Plus olduğu göze çarpıyor. Yani oldukça güçlü bir bilgisayar söz konusu.

Bir bilgisayarda işlemciden ya da RAM’den önce SSD’den bahsetmek biraz şaşırtıcı olsa da şu anda gelecekteki konsolların vaatlerini göz önüne aldığımızda bu nokta SSD daha önemli hâle geliyor. Sony için veri okuma yazma hızı, PlayStation 5’lerde en çok öne çıkarılan noktalardan biri olarak göze çarpıyordu.

Örneğin bilgisayarda bulunan 970 Evo Plus, saniyede 3,5 GB veriye erişim sağlıyor. Bu rakam etkileyici olsa da bu, piyasadaki en hızlı sürücü değil. Hâliyle Sony’nin 5 GB/sn hıza sahip konsolları ya da PCIe 4.0 NVMe SSD ile karşılaştırılabilecek bir noktada da değil. Yani gördüğümüz görüntüleri baskılayan şey aslında verinin okunabilme hızı.

Unreal Engine 5 farklı platformlara geliyor:

Unreal Engine 5, şu anda kesin olarak yayınlanmamış durumda. Konsolların da durumu benzer ve henüz bu cihazların hepsi geliştirme sürecinde kabul ediliyor. Yani şu anda gördüğümüz görüntüler nihai görüntüler olmayabilir.

Unreal Engine 5 sadece PlayStation 5 için gelmeyecek. Oyun motorunu farklı platformlarda da göreceğiz. Bu platformların geleceğinde oldukça ilginç bir mücadele görebiliriz. Yeni oyun motoru hakkında siz ne düşünüyorsunuz?