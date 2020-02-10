Birbirinden değerli katılımcıları ile sektörün en çok dikkat çeken ve henüz üzerinde durulmayan konularının konuşulacağı 3. DETECH konferansı, 14-16 Şubat'ta Doküz Eylül Üniversitesi'nde.

AESSCON (Havacılık ve Uzay Platformu), YEK (Yenilenebilir Enerji Konferansı) ve EMBS (Biyomühendislik Konferansı) etkinliklerini de bünyesine katarak bu yıl çok daha kapsamlı bir etkinlik olarak karşımıza çıkacak olan DETECH (Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı), IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Yeni teknolojilere ilgi duyan, geleceğin dünyasını şekillendirecek çoğunluğu mühendis adayı katılımcılar, 3 gün boyunca çeşitli konferanslar ve workshoplara katılarak teknik ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Havacılık, yenilenebilir enerji ve biyomühendisliğin sektördeki önemine de vurgu yapacak olan etkinlik, günümüz teknolojisini geleceğe taşıyan farklı bakış açıları sunacak.

Dokuz Eylül Üniversites ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve bu yıl AESSCON, YEK ve EMBS etkinliklerini de içerisine alan 3. DETECH etkinliği, 14-15-16 Şubat 2020 tarihinde kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için deudetech.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.