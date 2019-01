Quantic Dream, PlayStation Dışındaki Platformlara da Giriyor

Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls gibi ses getiren oyunların yapım stüdyosu Quantic Dream, yaşanan tatsız olaylardan sonra yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Çinli yayıncı NetEase'den de destek alan ünlü stüdyo, artık oyunlarını yalnızca PlayStation platformu için değil, diğer platformlar için de yayınlayacak.

Geçtiğimiz yıl Le Monde, Canard PC ve Mediapart'tan birkaç gazetici tarafından, sağladığı kötü çalışma ortamı sebebiyle eleştirilen bazı Quantic Dream yöneticileri, personellerine yönelik uygunsuz davranışlar sergiledikleri iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı. Ünlü oyun stüdyosu bu iddiaların iftira olduğunu söyleyerek gazetecilere dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde kötü çalışma ortamı sebebiyle şirketten istifa eden eski bir personelin Quantic Dream'e açtığı dava sonuçlandı ve şirket davayı kaybetti. Yaşanan bu tatsız gelişmelerden sonra ilk kez röportaj veren Quantic Dream'in patronları David Cage ve Guillaume de Fondaumière, stüdyonun tamamen yeni bir sayfa açtığını ve artık yalnızca PlayStation için oyun geliştirmeyeceklerini açıkladı. Amaçlarının, deneyimlerinin tadını çıkarabilecekleri her platforma yayılmak olduğunu belirten De Fondaumière, "Sony ile 12 yıl birlikte çalıştık. Çok iyi tanıdığımız bu platform için elbette oyun geliştirmeye devam edeceğiz. Fakat artık diğer tüm platformlarda da bulunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Film Olsa Oscarları Süpürecek Kadar Kaliteli Hikayeye Sahip 10 Efsane Oyun (Spoiler Yok) Blizzard ile uzun süredir Diablo mobil oyunu üzerinde çalışan Çinli şirket NetEase'den yeni nesil oyunlar geliştirmek için yatırım alan Quantic Dream, yakın zamanda tüm oyun platformlarında bulunmayı hedefliyor. Yatırım hakkında değerlendirmede bulunan NetEase yöneticisi Simon Zhu, Quantic Dream hakkındaki iddiaları kapsamlı şekilde araştırdıklarını ve durumun farkında olduklarını belirtti. Quantic Dream'in stüdyo ortamında incelemelerde bulunduklarını ve basın tarafından ortaya atılan iddialara yönelik bir olaya tanık olmadıklarını belirten Simon Zhu, Quantic Dream ile önemli projeler geliştireceklerini belirtti. NetEase'den aldığı yatırımla iyice güçlenen Quantic Dream'in kısa zaman içinde diğer oyun platformlarında da adından söz ettirmesi bekleniyor.

