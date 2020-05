Square Enix Deus Ex GO'yu iOS ve Android İçin Ücretsiz Yaptı

Square Enix'in köklü oyun serilerinden bir tanesi olan Deus Ex'in mobil sürümü Deus Ex GO, kısa bir süreliğine hem iOS hem de Android için ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun, genel hatlarıyla eğlenceli bir bulmaca deneyimi sunuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Square Enix, bugüne kadar onlarca önemli projeye imza attı. Şirketin oyunseverlerin beğenisine sunduğu oyun serilerinden bir tanesi de Deus Ex'ti. Square Enix, 2000 yılından beri geliştirdiği seriyle milyonlarca oyunseveri peşinden sürüklemeyi başardı. Üstelik bu oyun serisini sadece bilgisayar ve oyun konsollarına sunmayan şirket, akıllı telefonlar için de "Deus Ex GO" isimli bir oyunu piyasaya sürdü.

Square Enix'in akıllı telefonlar için geliştirdiği Deus Ex GO, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Android, iOS ve Windows 10 Mobile için hazırlanan oyun, zaman zaman bazı indirimlere girmiş olsa da genel olarak belirli bir ücret karşılığında satıldı. Şimdiyse ekip, popüler mobil oyununu Android ve iOS platformları için kısa süreliğine ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Deus Ex GO, sıra tabanlı bir bulmaca oyunu. Square Enix hayranlarının yakından tanıdığı Adam Jensen'i canlandıracağınız bu oyunda, karşınıza çıkan engelleri aşmaya ve oyundaki tüm gizemleri çözmeye çalışacaksınız. Oyun, beyin jimnastiği yaptırmasının yanı sıra grafikleri ve genel oynanış mekaniği ile eğlenceli bir deneyim vadediyor.

Square Enix'in akıllı telefonlar için piyasaya sürdüğü Deus Ex GO, Google Play Store'da 43 TL, App Store'da ise 35 TL karşılığında satılıyordu. Ancak başlatılan yeni kampanya, Deus Ex GO'yu kısa bir süreliğine ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle mobil oyunseverler, her iki platformda da bu eğlenceli oyuna herhangi bir ödeme yapmadan sahip olabilecekler.

Deus Ex GO'ya ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

Eğer kullandığınız akıllı telefon Android 4.2 ve üste ya da iPhone 4s ve üstü bir iOS cihazı ise Deus Ex GO'yu sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Android için burada, iOS için de burada bulunan bağlantıyı kullanarak Deus Ex GO'yu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.