Source 2, İddialara Göre 18 Mayıs'ta CS:GO'ya Gelecek

Valve'ın 2015 yılında duyurduğu yeni oyun motoru Source 2, bir süredir Counter-Strike: Global Offensive ile birlikte anılıyor. Çin'in sosyal medyası Weibo'da gündeme gelen bir iddiaya göre CS:GO, 18 Mayıs itibarıyla Source 2 motoruna sahip olacak.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, oyunseverlerin gözünde başka bir yere sahip. Çünkü şirket, bir yandan dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'i sunarken diğer yandan da tüm dünyada popüler olan Dota, Half-Life ve Counter-Strike gibi oyunların geliştiricisi konumunda. Valve'ın bahsi geçen her üç oyunu da hala milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor.

Valve imzalı Counter-Strike serisi, 1999 yılından beri hayatımızın içinde. Aradan geçen yıllarda oyunun genel akışı aynı kalsa da gerek görünüm gerekse oynanış dinamikleri açısından önemli değişikliklere gerçekleşti. Oyunseverler en son, 2012 yılında yeni bir Counter-Strike oyunu ile tanıştılar ve o gün bugündür serideki en popüler oyun, hiç şüphesiz "Global Offensive" olarak isimlendirilen bu oyun oldu.

Valve, piyasaya sürdüğü oyunlarında zaman zaman motor değişikliklerine gitti. Bu değişiklikler, oyunların genel hatlarıyla oynanış ve görünüm açısından değişmesine neden oluyordu. Bu bağlamda, Valve'ın en son geliştirdiği oyun motoru "Source 2"ydi. 2015 yılında duyurulan Source 2, karşımıza ilk kez Dota 2 ile çıkmıştı. Şirket, yeni oyun motorunu Dota Underlords ve Half-Life: Alyx oyunlarında da kullandı.

Source 2, kısa süre sonra CS:GO'ya gelebilir

Counter-Strike: Global Offensive hayranları uzunca bir süredir, Source 2 motorunun bu oyuna da gelmesini istiyorlar. Ancak Valve, bu konuda kartlarını açık oynamadı. Hal böyle olunca da bazı oyunseverler, kendi çabalarıyla oyunun Source 2 motorunda nasıl görünebileceği ile ilgili örnekler oluşturmaya başladılar. Ancak yeni ortaya atılan bazı iddialara göre Source 2, kısa bir süre sonra CS:GO'ya gelecek.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da yer alan bilgilere göre Valve, Source 2 motorunu CS:GO'ya eklemiş durumda. Hatta oyunun 18 Mayıs itibarıyla güncelleneceği ve Source 2 motoruna taşınacağı söyleniyor. Bu durum, bir süredir konuşulan "Source 2 kısa bir süre sonra CS:GO'ya gelecek." iddialarını da desteklediğinden oyuncularda büyük bir heyecan yarattı.

Counter-Strike: Global Offensive'in Source 2'ye taşınması, e-spor sektörünü de derinden etkilemiş olacak. Çünkü Source 2, CS:GO'yu adeta baştan yaratacak. Ancak ne yazık ki bu gelişme henüz resmi olarak doğrulanmadı ve heyecanımızı, Valve'ın açıklamalarını duyana kadar fazla yükseltmemeliyiz.