Kripto para borsası Bitget'in Genel Direktörü Gracy Chen, piyasayı değerlendirdi ve Türkiye'deki hedeflerini açıkladı. Chen'e göre Bitget, gençlere yatırım yapmayı planlıyor ve Türkiye'yi en umut verici pazarlardan biri olarak görüyor.

Kripto para birimleri popülerleştikçe bu sektöre odaklanan şirketlerin sayısı da arttı. Bunlardan biri de 2018’de kurulan, borsa ve web3 odaklı Bitget’ti. 59 milyar dolarlık spot işlem, 658 milyar dolarlık da vadeli işlem hacmine sahip olan dev borsa, Türkiye de dahil 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyordu.

Şimdi ise şirketten Türkiye’yle alakalı açıklamalar geldi. Bitget Genel Direktörü Gary Chen, 2023 yılında kripto piyasasındaki gelişmeleri ve 2024 beklentilerini değerlendirirken Türkiye’yle ilgili hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bitget, blok zinciri tabanlı girişimler kuran gençlere yatırım yapmayı planlıyor

Chen, yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin en umut verici pazarlardan biri olduğunu belirtti. Kripto benimsenmesi konusunda en hızlı büyüyenlerden biri olduğunu, bu yüzden de özel hizmetlere sorunsuz erişimin çok önemli olduğunu ifade etti. Bitget’in önümüzdeki aylarda Türkiye’de kişiselleştirilmiş teknik yardım sunacağını da ekledi.

Bitget, ilerleyen dönemde blok zinciri tabanlı girişimler kuran Türk gençlere yatırım yapmayı planladığını da söylüyor. Türkiye’de yerelleştirilmiş ürünler yaratmak isteyen şirket, kriptonun kitlesel olarak benimsenmesini hızlandırmak istiyor.

Chen ayrıca Türkiye’de genişleme planları konusunda heyecanlı olduklarını da kaydetti. Şirket, bu yıl içinde Türkiye web sitesini açmış ve platformuna Türk lirası entegrasyonu getirmişti. Böylece kripto alım satımı ve ücretsiz TL’ye dönüştürme gibi imkanlar sunulmuştu. Yönetici, 2024 yılında pazarın büyümesini ve daha iyi düzenlemelerin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bitcon’in toparlanması bekleniyor

Bitget yöneticisi, son olarak piaysaların durumu hakkında da konuştu. 2023’ün son çeyreği yaklaşırken yıl içerisinde çok dalgalanma yaşandığına dikkat çeken Chen, Bitcoin’in (BTC) yıl sonuna doğru ivme kazanarak toparlanma yaşayabileceğini ifade etti. Tabii ki bunun bir tahmin olduğunu, yatırım tavsiyesi olarak alınmaması gerektiğini belirtmek gerek.