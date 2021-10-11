Devasa Çay Bardağı İçin Guinness'e Başvuru Yapıldı

Rize'de yapımı devam eden 30 metrelik çay bardağı tasarımlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. 2022'de sonuçlanması beklenen süreç olumlu tamamlanırsa, söz konusu bina dünyanın en büyük çay bardağı olarak tarihe geçecek.

Karadeniz'in güzide illerinden Rize'de bir süredir "Çay Çarşısı" yapılmaya çalışılıyor. Bu çarşının en ikonik simgesi ise çay bardağı tasarımında inşa edilen yeni bir bina. 7 katlı olan ve 30 metre yüksekliğe ulaşacak bina, sahip olduğu "ince belli" tasarım ile dikkat çekiyor. Binanın tamamlanması için kısa bir süre kalmışken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Projenin arkasındaki ekip olan Rize Ticaret Borsası, inşaat süreci devam eden bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yaptı. 2022'den önce bir ekibin gelip inceleme yapacağını ifade eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, amaçlarına ulaşabilirlerse büyük gurur yaşayacaklarını ifade ediyor. Erdoğan'a göre 2022 Nisan ya da mayıs ayında Guinness meselesinde nihayete ulaşılmış olacak.

Rize'deki bina işte böyle görünüyor

Dikkat çeken bir tasarıma sahip olan ikonik bina, içerisinde bir müze, bir çay sineması ve seyir terası gibi yerlere sahip olacak. Buraya gelecek yerli ve yabancı turistler, Rize ve çay ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakalamış olacaklar. Mehmet Erdoğan'a göre binanın tamamlanıp ışıklandırılmasıyla, Rize'nin en popüler yeri olacak.

Çay bardağı şeklindeki bina, Rizelilerin de dikkatini çekmeye başlamış durumda. Öyle ki vatandaşlar, bu binayla ilgili olarak yaratıcı yorumlar yapıyorlar. Kimileri bu binayı Eyfel Kulesi'ne benzetirken kimileriyse koyu renkli camlara atıfta bulunarak, binanın "demli" olduğunu ifade ediyorlar. Bakalım bu bina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girip dünyanın en büyük çay bardağı olabilecek mi...