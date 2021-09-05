İstanbul'da Arka Arkaya İki Tünelin İçinden Uçan Pilot

Red Bull sporcusu olan akrobasi pilotu Dario Costa, uçuşa özel olarak düzenlenmiş uçağıyla İstanbul'da iki tünelin içinden havalanıp uçarak pek çok rekora imza attı. Bu uçuş ile İtalyan pilot Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

41 yaşındaki İtalyan pilot Dario Costa, Red Bull'un ''Tunel Pass'' isimli etkinliği kapsamında dünya tarihinde ilklere ve rekorlara imza attı. İstanbul'un hemen dışında bulunan ve dünyanın en geniş tünellerinden biri olarak anılan Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinin içerisinde uçuş gerçekleştiren pilot, başarılı uçuşu sonrası Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

4 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen uçuşun amacı, ilk tünelin içinde başlayıp burada havalanarak ardından iki tünel arasındaki açık hava boşluğunda biraz daha yükselip ikinci tünele giriş yapmaktı. Yirmi yılı aşkın uçuş deneyimi bulunan ve 60'tan fazla uçak modeli ile uçuş yapmış olan deneyimli pilot, rekor denemesini başarı ile gerçekleştirdi.

40 kişilik bir ekip bir yıldan fazla hazırlandı:

Dört şeritli ve yaklaşık 4 metre genişliğinde bir tünelde yerden ortalama 1 metre yüksekten uçarak gerçekleştirilecek bir uçuş için İtalyan pilot, 40 kişilik geniş bir ekiple bir yıldan fazla süre boyunca hazırlandı.

Rekor denemesi için özel olarak modifiye edilmiş Zivko Edge 540 yarış uçağıyla uçuşu gerçekleştiren Costa, ilk tünelin içindeki kalkışın ardından ikinci tünele geldiğinde yerden ortalama 1 metre yüksekte saatte ortalama 245 km hızla uçtu. Toplamda 2.260 metre yol kat eden Costa, bunu yalnızca 43.44 saniyede yapmayı başardı.

Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel (2.260 m) rekoru ile Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Costa'nın kırdığı diğer rekorlar ise ''bir tünelden ilk uçak uçuşu'', ''katı bir engel altında en uzun uçuş'', ''iki tünelden ilk uçak uçuşu'' ve ''bir tünelden ilk uçak kalkışı'' oldu.

Costa yarıştan sonra sevincini "Hayatımda hiç tünelde uçmamıştım, bunu hiç kimse yapmamıştı. Bu yüzden işlerin yolunda gidip gitmeyeceği konusunda kafamızda büyük bir soru işareti vardı. Şimdi tabii ki büyük bir rahatlama oldu ama en önemlisi de büyük bir mutluluk. Benim için bir diğer hayalin daha gerçekleşmesi bu'' sözleriyle dile getirdi.

İşte Costa'nın uçuşu ve sevinci: