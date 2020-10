Devil May Cry 5 Special Edition Ön Siparişe Açıldı

Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsolların lansman oyunlarından biri olarak ön siparişe açıldı. Oyunu ön sipariş verenler, bazı hediyelerin de sahibi olacaklar.

Capcom tarafın geliştirilen ve PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan Devil May Cry 5, önümüzdeki ay itibarıyla yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X/S ile oyunculara aynı oyunu yeni bir deneyim ile sunmaya çalışacak.

Capcom, PS5 ve Xbox Series X/S’te oyuncularına sunacağı Devil May Cry 5 Special Edition’ı bugün itibarıyla ön siparişe açmış durumda ve DLC’yi şimdiden satın alan oyunculara bazı özel hediyeler de bulunuyor.

Paylaşılan açıklamalara göre Devil May Cry 5 Special Edition’ı 18 Kasım’a kadar satın alan herkes, 100.000 Kırmızı Küre’ye ücretsiz bir şekilde sahip olacak. Bu küreler; hamlelerin kilidini açmak, Devil Breaker satın almak ya da başka Küreler satın almak için kullanılabilecek.

Capcom ayrıca Devil May Cry 5’e Vergil adında yeni bir oynanabilir karakter geleceğini de açıkladı. Söz konusu DLC, 15 Aralık itibarıyla PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları tarafından da satın alınabilecek ve DLC’nin fiyatı 4,99 dolar olacak. Capcom’a göre Vergil; hikaye görevleri, The Void ya da Bloody Palace’ta oynanabilecek.

Devil May Cry 5 Special Edition özellikleri:

Dante'nin uzun süredir rakibi ve ikiz kardeşi olan Vergil, oyuna ekleniyor.

Legendary Dark Knight ve Turbo adında iki yeni oyun modu geliyor.

Bloody Palace modda meydan okumalara katılıp üst katlara çıkarak en zorlu ‘rakiplerle’ karşılaşabileceksiniz.

Nero, Dante, V ve yeni eklenen Vergil ile takımlar haline oynayabilirsiniz.

4K, ışın izleme ve yüksek FPS desteği ile geliştirilmiş grafikler.

3D ses sayesinde düşmanlarınızın tam olarak nerede olduğunu net bir şekilde duyabileceksiniz.

Devil May Cry 5 Special Edition, dijital sürümde Xbox Series X ve S için 10 Kasım’da, PlayStation 5 için 19 Kasım’da resmi olarak yayınlanacak. Oyunun fiziksel kopyaları ise 1 Aralık itibarıyla raflardaki yerini alacak. Capcom, oyunun hem PS5 hem de Xbox Series X/S sürümleri için 39,99 dolar fiyat etiketi biçmiş durumda.