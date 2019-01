Blizzard Efsanesi Diablo 3'ün 16.Sezonu Yayınlandı

Blizzard, Diablo 3'ün 16.sezonunun bilgisayar oyuncuları için bugün yayınlandığını açıkladı. Konsol kullanıcıları ise yeni sezona yarın itibariyle ulaşabilecek.

Blizzard, Diablo 3’ün 16. sezonunun bilgisayarlar kullanıcıları için bugün yayınlandığını, Xbox One, PS4 ve Switch kullanıcıları için ise yarın yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezon yeni kostümler ve daha birçok yenilikle birlikte geliyor.

Şirket, bütün oyuncuların 16. sezon boyunca The Ring of the Royal Grandeur’dan faydalanacağını da duyurdu. Blizzard “Deneyimsizler için” kısmını ise “Birçok sınıf, Class Set bonuslarını farklı şekillerde birleştirebilecek ya da bir Legendary gücü sevdikleri yapının içine atabilecek” şeklinde açıkladı.

Diablo 3’ün son sezonu olan Journey’de ilerlemeyi seçen oyuncular yeni kozmetik ödüller arasında seçim yapabilecek. Ayrıca, Conqueror Set’te (Fatih seti) miğfer ve omuz parçaları da bulunacak.

Sezon 16 ile birlikte oyuncular denge ayarları gibi birçok farklı güncellemeye de kavuşacak.