Bazı filmlerde ana karakterlerimiz öylesine kötü duruma düşerler ki onların haline acırız. Bugün en dibi görmüş karakterlerin yer aldığı yerli ve yabancı filmleri listeleyeceğiz.

Bazı filmler vardır, içerisindeki karakter ya da karakterlerin en dibe düştüğünü görürüz. O kadar karanlık bir yere girerler ki izlerken onların bu karanlıktan nasıl çıkacağına dair biz bile çözüm üretemeyiz.

Bazen bu karanlıktan çıkmanın bir yolunu bulurlar bazen de bu karanlıkta daha da dibe batarak sonlarını beklerler. İşte o karakterler ve yer aldıkları filmler...

Will Smith'in oğluyla birlikte oynadığı: The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)

Yayın: 2006

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton

The Pursuit of Happyness, Chris Gardner'ın hayat hikayesini anlatan bir biyografik drama filmidir. Film, Gardner'ın evsiz kalmasına rağmen oğluna bakmayı sürdürme ve bir borsa broker'ı olma hedefini gerçekleştirme çabalarını konu alır.

Paranın mutluluğa bir çözüm olmadığını gösteren: Kaç Para Kaç

Yayın: 1999

Tür: Dram

IMDb:7,8

Oyuncular: Taner Birsel, Bennu Yıldırımlar, Zuhal Gencer

Yönettiği küçük dükkanı ile ailesini geçindiren Selim, bir gün bir taksinin arka koltuğunda para dolu bir çanta bulur ve bu çanta, hayatını altüst eder. Parayla gelen zorluklar ve çelişkiler, Selim'in hem iç dünyasıyla mücadelesini hem de kendi dönüşümünü tetikler.

Bir II. Dünya Savaşı klasiği: The Pianist (Piyanist)

Yayın: 2002

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb: 8,5

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Pianist, II. Dünya Savaşı sırasında Varşova Gettosu'nda hayatta kalmaya çalışan ünlü Polonyalı Yahudi piyanist Władysław Szpilman'ın gerçek hayat hikayesini anlatıyor. Szpilman, hayatta kalma mücadelesi boyunca hem Nazi zulmünü hem de savaşın yıkıcı etkilerini deneyimler.

Sıradanlığın içerisindeki dram: Ali'nin Sekiz Günü

Yayın: 2009

Tür: Dram

IMDb: 6,3

Oyuncular: Serdar Orçin, Begüm Birgören, Ufuk Bayraktar

Ali'nin yaşamı, evi ve sahibi olduğu bakkalı arasındaki tekdüze bir şekilde ilerlemektedir. Ancak, mahalleye yeni taşınan Zeynep'in varlığı, bu monotonluğu kırarak, Ali'nin hayatında platonik hisler oluşturmaya başlar.

Bir babanın her şeye rağmen oğluna mutlu bir hayat sunma çabası: Life is Beatiful (Hayat Güzeldir)

Yayın: 1997

Tür: Dram, Komedi, Romantik

IMDb: 8,6

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

Life is Beautiful, bir İtalyan Yahudisi olan Guido'nun, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampına gönderilmesine rağmen oğluna hayatın güzelliğini ve umudunu anlatma çabalarını konu alır. Guido, kampın korkunç gerçeklerini oğlundan saklamak için hayal gücünü kullanarak bir oyun sahnelemekte ve böylece oğlunun moralini yüksek tutmaya çalışmaktadır.

Toplumun yarattığı kötü karakter: Joker

Yayın: 2019

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 8,4

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Joker, Arthur Fleck adlı zorlu bir hayat yaşayan ve toplum tarafından dışlanan bir komedyenin, Gotham City'nin ünlü suçlu figürü Joker'e dönüşüm hikayesini anlatır. Arthur'un toplum tarafından sürekli reddedilmesi ve yaşadığı psikolojik sorunlarla başa çıkma mücadelesi, onu çılgınlığa sürükler ve sonunda anarşist bir ikona dönüşür.

Dosteyevski'nin eserinden uyarlandı: Yeraltı

Yayın: 2012

Tür: Dram

IMDb: 7,1

Oyuncular: Engin Günaydın, Serhat Tutumluer, Nihal Yalçın

Yeraltı, Dostoyevski'nin "Yeraltından Notlar" adlı eserinden uyarlanmış olup, toplumdan ve kendisinden nefret eden, kendi iç dünyasına hapsolmuş bir adam olan Muharrem'in hikayesini anlatır. Film, Muharrem'in dünyaya ve kendine dair karamsar bakış açısını, kendine yönelik acımasız eleştirileri ve çevresindekilerle olan karmaşık ilişkilerini merkeze alır.

Bir babanın en zor yolculuğu: Babam ve Oğlum

Yayın: 2005

Tür: Dram, Aile

IMDb: 8,2

Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuskan

Babam ve Oğlum, ailesi ile arasındaki siyasi farklılıklar nedeniyle memleketinden ayrı olan ve eşini oğlunun doğumu sırasında kaybeden Sadık'ın, küçük oğluyla birlikte memleketine dönme ve babasıyla ilişkisini düzeltme çabalarını anlatır. Film aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihindeki politik olayların bireyler ve aileler üzerindeki etkisini de ele alır.

Bağımlılığın insanın hayatına neler yaptığını gösteren: Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)

Yayın: 2000

Tür: Dram

IMDb: 8,3

Oyuncular: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly

Requiem for a Dream, 3 gencin hayallerini gerçekleştirmek için uyuşturucu bağımlılığına sürüklenişlerini anlatan bir film. Ancak, bağımlılıkları hayatlarını yavaşça parçalar ve sonunda tüm hayallerini yıkar. Dibe düşüş listesinin baş köşesinde yer alacak filmler arasında yer alıyor.

İçiniz darala darala izleyeceğiniz: Ahlat Ağacı

Yayın: 2018

Tür: Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü

Ahlat Ağacı, üniversiteyi bitirme aşamasında olan Sinan'ın, kitabını yayımlatma çabalarını ve ailesiyle olan karmaşık ilişkisini anlatır. Sinan'ın bireysel hedefleri ve hayalleri, ailesinin ekonomik zorlukları ve babasının borçlarıyla çatışma halindedir.

Hayatın bir öneminin kalmadığı anda: Leaving Las Vegas (Elveda Las Vegas)

Yayın: 1995

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7,5

Oyuncular: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands

Leaving Las Vegas, hayatındaki tüm sorunları alkolle halletmeye çalışan, başarısız bir Hollywood senaristi olan Ben'in Las Vegas'a giderek hayatının sonuna kadar içme kararı almasını ve orada bir fahişe olan Sera ile karşılaşmasını anlatır. Her ikisi de kendi trajedileriyle boğuşurken, birbirlerine teselli aramakta ve karşılıklı bir anlayış geliştirmektedirler.

Değişimin çok da kolay olmadığını gösteren: Züğürt Ağa

Yayın: 1985

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8,7

Oyuncular: Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı

Züğürt Ağa, topraklarını kaybettikten sonra İstanbul'a göç eden ve burada zorluklarla karşılaşan bir köy ağasının, Züğürt Ağa'nın hikayesini anlatır. Şehir hayatına adapte olmaya çalışan ağa, geleneksel yaşam tarzı ile modern yaşam tarzı arasındaki çatışmayı yaşar.

Yaşamın zorlukları ve dibe vurmuş bir adamın hikayesi: Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

Yayın: 2016

Tür: Dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Manchester by the Sea, ağabeyinin ani ölümünün ardından yeğeniyle ilgilenen ve geçmişteki bir trajedi ile yüzleşmek zorunda kalan Lee Chandler'ın hikayesini anlatır. Film, Lee'nin ailevi sorumlulukları kabul etme ve geçmişteki acılarıyla yüzleşme mücadelesini gösterirken, yaşamın zorlukları ve üzüntülerine dair duygusal bir bakış sunar.

Gece uykunuz kaçtığında izleyeceğiniz: The Machinist (Makinist)

Yayın: 2004

Tür: Dram, Suç

IMDb: 7,7

Oyuncular: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sanchez-Gijon

Machinist, uykusuzluk sorunu nedeniyle aşırı kilo kaybeden ve halüsinasyonlar görmeye başlayan bir fabrika işçisi olan Trevor Reznik'in hikayesini anlatır. Trevor'un yaşadığı rahatsızlık ve paranoya, onu kendi zihniyle ve gerçeklik algısıyla savaşır hale getirirken, filmin sonunda tüm bu durumun altında yatan gerçek suç ortaya çıkar.

İçinde komedi barındıran bir dram: Vavien

Yayın: 2009

Tür: Komedi, Dram, Suç

IMDb: 7,5

Oyuncular: Engin Günaydın, Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen

Vavien, sıradan bir hayatı olan elektrikçi Celal'in, karısı Sevilay'ı öldürmek için kusursuz bir plan yapmasını ve bu planın hiç beklemediği bir şekilde tersine dönmesini anlatır. Ancak, işler beklendiği gibi gitmez ve Celal kendini beklenmedik ve karmaşık olayların içinde bulur.

Savaşın ardından her enkaz toparlanamaz: Taxi Driver (Taksi Şoförü)

Yayın: 1976

Tür: Suç, Dram

IMDb: 8,2

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

Taxi Driver, Vietnam Savaşı'ndan travmatik stres bozukluğu ile dönen ve geceleri taksi şoförlüğü yapan Travis Bickle'ın yabancılaşmış ve parçalanmış hayatını anlatır. Travis'in büyüyen paranoyası ve kırgınlığı, onu sonunda şiddet eylemine sürükler, bunu kendince bir "kurtuluş" olarak görür.

Trajik hikayeleri sevenlere: Kader

Yayın: 2006

Tür: Dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever, Engin Akyürek

Kaderi, Bekir ve Uğur adlı iki karakterin kesişen yaşamlarını ve trajik aşklarını anlatır. Bekir, çocukluk aşkı Uğur'a karşı olan takıntılı ve umutsuz aşkı nedeniyle kendini bir türlü bu durumdan kurtaramaz ve hayatı boyunca peşinden sürüklenirken, Uğur'un da kendi kaderiyle boğuşması anlatılır.