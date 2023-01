DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinlikleri, bu yıl 8-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilişim Vadisi'ndeki etkinlikler, özellikle de oyun geliştiriciler için büyük avantajlar sunacak.

Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak bilinen Bilişim Vadisi, önümüzdeki günlerde çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), 8-14 Şubat tarihleri arasında DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinliklerini gerçekleştirecek. Etkinlikler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinlikleri, oyun tasarımcıları, film ve animasyon yapımcıları, sanatçılar, yazılımcılar ve senaristleri bir araya getirecek. 50 ilden katılımcı ekipler, etkinlikler kapsamında yatırım arayışları yapıp, şirketleşmeye çalışacaklar. DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı tarafından desteklenecek.

300'den fazla kişi katılacak! Dileyenler, çevrimiçi ortamda da etkinliklere katılabilecekler

DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinlikleri, 300 kadar isme ev sahipliği yapacak. Ayrıca etkinliklere çevrimiçi ortamda katılma imkanı da bulunacak. Bu yıl katılımcı başvurularını farklı bir şekilde inceleyen DIGIAGE ekibi, etkinliğe kabul edilenlerin yüzde 83'ünün geçmişte birbirini tanıdığını açıkladı. Etkinlik katılımcılarının yüzde 43'ünün yazılımcı, yüzde 26'sının 3 boyutlu tasarımcı, yüzde 22'sinin tasarım ekibi üyesi, yüzde 8'inin ise 2 boyutlu tasarımcı olduğu belirtildi.

Bu arada; katılımcıların yüzde 35'inin mobil, yüzde 41'inin konsol ve PC, yüzde 24'ünün ise hem mobil hem konsol (ve PC) alanında oyun geliştirmek için çalıştığı ifade edildi. Etkinliğe katılacak isimlerin yüzde 85'inin kendi oyun stüdyosunu kurmak istediği düşünüldüğünde, DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 sona erdiğinde pek çok yeni oyun stüdyosunun kurulmuş olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinliklerinin en önemli yanlarından bir tanesi de ekipler için önemli avantajlar sunacak olması. Zira kampta geliştirilen projelerin bazıları, bizzat DIGIAGE tarafından desteklenecek. Diğer projeler ise yatırımcılarla buluşacak. Etkinlikler kapsamında metaverse ve blockchain gibi yeni nesil teknolojilere yönelik fikirlerin de gerçeğe dönüşeceğini belirtelim.

*Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu şöyle konuştu: DIGIAGE oyun geliştirme kamplarımızda bugüne kadar 70’in üzerinde takım oyun geliştirdi. Türkiye, dünya oyun pazarında henüz yüzde 1’lik paya sahip olsa da her geçen gün artan bir ivmeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, DIGIAGE’in hem ülke ekonomisi hem de ülkemizin gençleri açısından büyük bir fırsat anlamına geldiğini düşünüyorum. Türkiye’nin her şehrinden ve her kasabasından, çok farklı kültürlerden ve yaşlardan gençler, hayallerini gerçekleştirmek için Bilişim Vadisi’ne geliyor. Onların bu isteği ve azmi, dünya oyun ekosisteminde Türkiye’yi çok kısa zamanda önemli yerlere getirecektir. Amacımız, Türkiye’nin sahip olduğu yüzde 1’lik payı çok kısa bir süre içerisinde yüzde 5’lere çıkarmak...