Açık kaynaklı bir grafik tasarım ve dijital çizim uygulaması olan, aynı zamanda da fotoğraf düzenleme ve animasyon işlerini de gerçekleştirebilen Krita, ücretsiz olarak Play Store'a eklendi.

Grafik tasarım ve dijital çizim yapmak için birçok uygulama markette hâlihazırda bulunuyor ama kullanıcının önündeki en büyük engel yine bu uygulamaların sahip olduğu yüksek fiyat etiketleri oluyor ve kullanıcılar ücretsiz programlara yöneliyor. Fakat hem gerekli donanımlara sahip hem de ücretsiz bir uygulama bulmak da her zaman mümkün olamayabiliyor. Krita, hem çizim ve grafik tasarım yönü ile hem de fotoğraf düzenleme ve animasyon özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor. Krita kullanarak illüstrasyon fikirlerinizi hayata geçirebilir, fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve hatta hayalinizdeki animasyonları bile yaratabilirsiniz.

Uzun süredir piyasada var olan Krita, artık Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Fakat şunu da belirtmek gerek, uygulama Play Store'da masaüstü versiyonu ile yayınlandı, yani akıllı telefonlar için optimize edilmemiş. Bu yüzden uygulama, dokunmatik ekrana uyumlu bir arayüze sahip değil. Fakat yine de büyük tabletler ile gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Krita'nın Play Store versiyonu, son çıkan Krita 4.2.9 yaması ile listeleniyor ve ayrıca, Windows ve Steam versiyonlarının aksine Krita'nın Play Store versiyonuna kullanıcılar bir ücret ödemeyecek. Yine de uygulamayı desteklemek isteyen kullanıcılar, uygulama içi satın alım yapabilir ve destekleyici rozetine sahip olabilirler. Eğer Krita'nın beta versiyonunu denemek istiyorsanız buradan Play Store sayfasına ulaşıp, cihazınız eğer uygulama ile uyumluysa ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz üzere uygulama masaüstü versiyonunu kullandığı için geniş ekranlı bir cihazda kullanım, en başarılı sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır.

Krita'yı hemen kullanmak isteyenlerin unutmaması gerek bir diğer şey de, uygulamanın hala beta versiyonunda olması. Uygulama, işlerinizi aksatmanıza yol açacak, henüz bir çözümü olmayan bazı kritik hatalar içeriyor olabilir.