Yıllardır milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan ve 2016’da Microsoft tarafından satın alınan SwiftKey’in ismi Microsoft SwiftKey oldu. İsim değişikliğinin de yer aldığı güncellemeyle uygulamaya Emoji 12.0 desteği geldi.

Android işletim sistemi çıktığından bu yana üçüncü parti klavye uygulamaları da hep bizimle oldu ancak bu uygulamalar arasında yer alan SwiftKey, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Microsoft, başarılı klavye uygulamasını 2016 yılında 250 milyon dolara satın almıştı.

Microsoft, SwiftKey’i satın almış olsa da uygulamada bugüne kadar çok büyük değişiklikler yapmamıştı. Şirket, klavye uygulamasına yalnızca Bing arama motorunu entegre etmiş, Ayarlar kısmına Microsoft logosu yerleştirmiş ve Microsoft hesabı entegrasyonu getirmişti ancak son güncellemeyle SwiftKey’in ismi tamamen değişti.

SwiftKey'in ismi değişti:

2016 yılından bu yana Microsoft’un elinde bulunan SwiftKey uygulaması, yeni güncellemeyle birlikte yeni bir isme kavuştu. Uygulama, artık Microsoft SwiftKey adıyla Google Play Store’daki yerini aldı. Uygulamanın ismi değişse de içeriği orijinal klavye uygulamasıyla aynı kaldı.

Bununla birlikte uygulamanın logosunda da değişikliğe gidildi. Logo, artık yeşilden koyu maviye giden bir renk yerine açık maviden koyu maviye giden bir renk temasına sahip oldu. Tabii uygulamanın yeni ismi ve logosu, SwiftKey’in içinde değişmesi gereken her yerde de değişti.

Yeni güncellemeyle birlikte uygulama birkaç yeniliğe de kavuştu. Güncellemeye dair yayınlanan sürüm notlarında ad değişikliğiyle birlikte uygulamanın Emoji 12.0 desteğine de kavuştuğu paylaşıldı. Böylece Microsoft SwiftKey, yeni emojileri bünyesine kattı.

Microsoft SwiftKey’in Emoji 12.0 desteğiyle birlikte gelen yeni emojileri kullanmak için SwiftKey’in emoji panelini açmanız yeterli ancak yeni emojileri görmek için cihazınızın Android 10 işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Microsoft SwiftKey’i aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.