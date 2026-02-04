Oyunlar Gerçekten Yasaklanabilir mi? "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" Yayınlandı (34 Sayfalık Planı Sizler İçin Özetledik)

Bir süredir sosyal medyada sıklıkla konuşulan oyunlara yönelik yeni yasa tasarısı ile ilgili "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" adı altında 34 sayfalık bir plan yayınlandı.

Birçok oyunsever gencin #OYUNUMADOKUNMA hashtag'i ile sesini duyurmaya çalıştığı, oyunlara yönelik getirilmesi planlanan yeni düzenlemeyi kapsayan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" yayımlandı.

Esasında bu yeni bir düzenleme değil. Bu tasarı hayata geçtiği takdirde sosyal medya yasası, oyun platformlarını da içine alacak şekilde genişleyecek. Şimdi gelin, gelecekte karşılabileceğimiz olası senaryoların neler olduğuna hep birlikte göz atalım.

Yeni eylem planındaki önemli hususlar:

5651 sayılı kanun nedir?

Türkiye'de web sitelerine erişim engeli getirilmesi, içerik çıkartılması ve sosyal medya yasası olarak bilinen (temsilci bulundurma zorunluluğu getiren) temel internet yasasıdır.

Bu kanuna göre Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi platformlar şu an "Hosting Provider" (Yer Sağlayıcı) veya genel ticari platform gibi işlerken, bu değişiklikle doğrudan "Dijital Oyun Sağlayıcı/Dağıtıcı" olarak tanımlanıp 5651 kapsamına alınacaklar.

Olası sonuçları neler?

Bu platformlardan Türkiye'de resmi temsilcilik açmaları istenebilir.

Uymayanlara "bant daraltma" (internetin yavaşlatılması) veya "reklam yasağı" cezaları gelebilir.

"Çocuklara zararlı" görülen spesifik oyunların Türkiye mağazasından kaldırılması talep edilebilir. Bu kararlara uymazlarsa platformun tamamına erişim engeli riski doğabilir.

Olası sonuçları neler?

Steam gibi platformlar sadece oyun satmıyor, bu sebeple aynı zamanda profil oluşturma, arkadaş ekleme, gruplar ve yorumlar gibi özellikleriyle günümüzde "Sosyal Ağ" statüsünde değerlendirilebilir.

BTK, bu platformlardan çocukların korunması adına daha sıkı filtreler uygulamasını isteyebilir. Örneğin yaş doğrulama sistemlerinin zorunlu kılınması gündeme gelebilir. Bu tür teknik altyapı değişikliklerini yapmayı reddeden platformlar erişim engeli ile karşılaşabilir.

Olası sonuçları neler?

"Bağımlılık" tanımı üzerinden, özellikle "Loot Box" içeren oyunlara yönelik kısıtlamalar gelebilir.

Devlet, oyun içi harcamalara veya günlük oyun sürelerine teknik sınırlamalar getirilmesini talep edecek bir yasal zemini bu madde ile oluşturuyor olabilir.

34 sayfalık planda daha buna benzer farklı hususlar yer alıyor olsa da biz oyuncuları en çok ilgilendiren hususlar bunlar. Siz de dilerseniz yayınlanan Eylem Planı'nın tamamını içeriğimizin başındaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Peki siz bu yeni Eylem Planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.