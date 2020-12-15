Mahkemeden Emsal Karar: Dijital Hesaplar Miras Sayıldı

Denizli'de bir kadın, 2019 yılında kaybettiği eşinin iCloud hesabına erişebilmek için, kanuni yollara başvurdu. Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine üst mahkemeye başvuran kadın, dijital hesapların miras sayılmasına dair emsal bir karar aldırmayı başardı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bu karar kapsamında dijital hesapların da miras olarak kabul edilmesine karar verildi. Bundan sonrası için de bağlayıcı olan karar, vefat eden bir kişinin dijital hesaplarının, yakınları tarafından yönetilebileceği anlamına geliyor.

13 Temmuz 2019'da eşini kaybeden bir kadın, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Vefat eden eşinin iCloud hesabına erişmek istediğini, eşinin mobil hattının kapandığı için de böyle bir şey yapamadığını belirten kadın, iCloud hesabının miras olarak sayılmasını istedi. Denizli'deki mahkeme bu talebi, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" olarak nitelendirerek reddetti. Ancak üst mahkeme, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi gibi düşünmedi.

Vefat eden eşin dijital hesapları, miras olarak kabul edildi

Miras başvurusunda bulunan kadın, konuyla ilgili olarak Apple ile görüştüğünü, Apple'ın böyle bir şeyin ancak mahkeme kararıyla mümkün olacağını ifade etti. Tüm bunları inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, kadının talebini haklı bularak dijital hesapların miras olarak kabul edilmesine hükmetti. Eşini kaybeden kadın, bu sayede eşinin iCloud hesabındaki fotoğraf, video, e-ticaret sitesi hesabı ve diğer her şeye erişme imkanı yakaladı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakta.