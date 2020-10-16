Alacak verecek davaları için emsal bir karar alındı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alınan bu karara göre vatandaşlar, bundan sonra Facebook, WhatsApp ve e-posta yazışmalarını delil olarak gösterebilecekler.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ülkemizdeki alacak verecek davalarını yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi. Bu emsal karar, ülkemizdeki alacak verecek davaları için yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Çünkü bundan sonra WhatsApp ya da Facebook gibi uygulamalardaki konuşmalar ile e-posta yazışmaları da delil olarak kabul edilecek.

Karar, SGK tarafından ödenmesi istenen bir borcun, iptal ettirilmesi için açılan davadan çıktı. Bir vatandaş, avukatla anlaşmaya vardıktan sonra avukatın ilk duruşmaya gitmediğini iddia etti. Avukatla anlaşırken de herhangi bir ücret sözleşmesi imzalamayan vatandaş, avukatın hakkı olan parayı da vermedi. İşte bunun üzerine şikayetçi olan avukat, elindeki yazışmaları ileri sürdü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi de söz konusu emsal kararı aldı.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararda, iki taraf arasında herhangi bir sözleşmenin yapılmadığının altı çizildi. Ancak bununla birlikte avukat ve vatandaş arasındaki e-posta yazışmalarının tespit edildiğini bildiren hukuk dairesi, ilgili yasayı işaret ettiler. Bu yasada; "Uyuşmazlık konusu vakaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir." ifadesi yer alıyordu.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, "Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. Bu emsal karar, sonraki alacak verecek davalarında da yok sayılamayacak.