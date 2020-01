Milenyumun "dijital kıyameti" olarak bilinen Y2K hatası, aradan geçen 20 yılın ardından 1 Ocak 2020 tarihinde yeniden ortaya çıktı. Yaşanan hata nedeniyle video oyunlarından yazar kasalara kadar pek çok sistemde aksamalar meydana geldi.

Yeni milenyuma girmenin eşiğindeki insanlar, ‘Y2K’ adı verilen bir hata nedeniyle bilgisayarların 2000 yılında çalışmayı bırakacağını ve bunun 'dijital kıyamet' olacağını düşünüyorlardı. Hatta o yıllarda Y2K hatasının tüm dünyadaki iletişim, finans ve diğer sistemler için çok büyük sorunlara yol açması bekleniyordu.

Elbette beklenen olmadı çünkü yeni bin yılın neden olduğu teknik sorunların çoğu küçük ve halledilebilirdi. Şimdiyse benzer sorunlar, aradan geçen tam 20 yılın ardından 2020 yılına hazır olmayan sistemler için tekrardan ortaya çıkmaya başladı. Pek çok kişi tarafından ‘Y2020’ olarak adlandırılan bu hata; otoparklar, video oyunları ve iş yerlerindeki yazar kasalara kadar pek çok sistemin çalışmasını aksattı.

Hata dolayısıyla pek çok sistemde sorun yaşandı:

The New York Times’ın bildirdiğine göre New York’taki otopark sayaçları, 1 Ocak 2020 tarihinde kart ile yapılan ödemeleri reddetmeye başladı. Bunun nedeniyse New York ve diğer ABD şehirlerinde bu sayaçları çalıştıran şirket olan Parkeon’un güvenlik ayarlarını güncellememesiydi. Şehir genelinde yalnızca nakit ya da ParkNYC uygulaması aracılığıyla yapılan ödemeleri kabul eden 14.000 otoparkın manuel olarak güncellendiği ifade edildi.

Öte yandan sorun yalnızca New York’taki otopark sayaçlarıyla sınırlı değildi. Polonyalı Novitus firması tarafından üretilen binlerce yazar kasa, kayıt saatindeki bir aksaklık nedeniyle makbuz yazdıramadı. Hatta bir video oyunu olan WWE 2K20, 1 Ocak 2020’nin gece yarısında çalışmayı durdurdu. Oyuna girmek isteyen oyuncular da çözümü kullandıkları cihazın tarihini 2019’a döndürmekte buldular.

Bilgisayar programcısı Jef Poskanzer, attığı tweette bu sorunu şu şekilde özetledi: “Görünüşe göre azımsanmayacak miktarda sistem #Y2020 hatasıyla karşılaşıyor. Y2K için geliştirilen bir çözüm, bu sorunu 20 yıl erteledi; 00-19 arası 2000’ler ve 20-99 arası 1900’ler olarak yorumlandı. 20 yıl sonra şimdi, bu sistemlerin bazıları hâlâ kullanımda ve 1920 yılında olduğumuzu düşünüyor.”

2000 yılından beri pek çok şey değişti. Akıllı telefonlar, tabletler ve giderek daha da güçlenen bilgisayarlar hayatımızda önemli bir yer edindi. Filmler, diziler ve şarkılar 20 yıl önce çok az kişinin hayal edebileceği bir şekilde internet üzerinden yayınlanıyor. Tüm bunlara rağmen yeni bir yıla girmek gibi oldukça basit görünen bu sistemsel hata, 2020 yılında dahi karşımıza çıkabiliyor.