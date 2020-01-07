Microsoft, Windows 7 Kullanıcılarını Bir Kez Daha Uyardı

Microsoft, 14 Ocak 2020'de desteğini keseceği Windows 7 kullanıcılarını Windows 10'a geçmeleri için bir kez daha uyardı. Belirtilen tarihten itibaren artık kullanıcılar teknik destek ve güncelleştirme alamayacak.

İnanması güç olsa da Windows 7’nin 10 yıl önce çıktığını artık sindirmemiz gerekiyor çünkü Microsoft, Windows 7’ye destek vermeyi önümüzdeki hafta bırakacak fakat Windows 10 çıkalı uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen birçok Windows kullanıcısı hâlâ Windows 7’yi terk etmedi.

Elbette alışık olduğumuz şeyleri terk etmek oldukça zor olabilir ancak siz de Windows 10’a hâlâ geçiş yapmamış ve Windows 7’de kalmış kullanıcılardansanız, Microsoft'un size bir uyarısı var. Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yani tam bir hafta sonra Windows 7 desteğini keseceğini yeniden hatırlattı.

Microsoft, Windows 7 desteğini kesiyor:

Microsoft tarafından yapılan açıklamada "10 yıl sonucunda Windows 7 desteği 14 Ocak 2020 tarihinde son buluyor" cümlesine yer verildi. Şirket, belirtilen tarihten itibaren Windows 7’ye teknik destek, uygulama ve güvenlik güncellemeleri göndermeyecek.

Elbette bu durum, Windows 7’yi tamamen kullanamayacağınız anlamına gelmiyor fakat şirketin yaptığı açıklamada Windows 7 kullanmaya devam ettiğiniz takdirde virüsler ve zararlı yazılımlar için hedef olacağınız belirtiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun sebebi de artık herhangi bir güvenlik güncelleştirmesi almayacak olmanız.

Güvende kalmak için ne yapılmalı?

Microsoft, Windows 7’ye desteğini kestiğinde kullanıcılar tamamen savunmasız kalacak ve mevcut güvenlik önlemleri artık kolayca kırılabilir olacak. Peki bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Microsoft’un verdiği cevaba göre kullanıcılar, güvende kalmak istiyorlarsa hemen Windows 10’a geçiş yapmalı.

Microsoft’un çıkardığı en son işletim sistemi olan Windows 10, şirketin bugüne kadar çıkardığı en güvenli işletim sistemi olarak kabul ediliyor. İçinde sunduğu kapsamlı uçtan uca güvenlik özellikleri sayesinde Windows 10, kullanıcılarını çok daha iyi koruyabiliyor.

İçinde bulunduğumuz çağ oldukça hızlı gelişen bir çağ ve her zaman güncel olmak belki de bizim için en iyi seçenek dolayısıyla siz de güvenliğinizi sağlamak için hemen Windows 10’a geçiş yapın, daha önce denemeyip alışkanlıklarınızdan kurtulamadıysanız bir şans verin.