Londra’da bir öğrenci Bitcoin’i için saldırıya uğradı. Öğrencinin ailesi, 8 kişinin öğrencinin yurt odasına baskın yaparak gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı hakkında dava açtı. Ancak dava sonuçsuz kaldı.

Özellikle 2020’de kripto para borsasında yaşanan ciddi hareketlenmeler yatırımcıların dijital para birimlerine geçmesine sebep oldu. Bu sayede fırsatçılara da yeni bir hedef kapısı açıldı. Son yıllarda kripto para dolandırıcılığını ya da soygunlarını sık sık duyar hale geldik. Londra Kent Üniversitesi’nde 1. Sınıfta okuyan bir öğrenci yurt odasında, Bitcoin hesap bilgilerine erişmek isteyen 8 kişilik bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Öğrenci kampüsten ayrılarak evine döndü.

Öğrencinin annesi, “Üniversitenin aldığı tek önlem onu farklı bir konaklama birimine taşımak oldu. Oğlum ravma geçirmişti, farklı bir konaklama yeri olmasına rağmen eve döndü” dedi. Ayrıca çocuğunun yurda yerleşmeden önce okuldan bir arkadaşıyla kripto para ile ilgili konuştuğunu belirtti.

Dava sonuçsuz kaldı:

Öğrencinin anlattığına göre, olay yaşandığında Bitcoin hesabı yaklaşık 6 bin euro değerindeydi, şimdi ise 68 bin euro'ya ulaştı. Saldırganlar öğrencinin 3 bin euro’suna el koymuştu. Öğrenci saldırıya uğradıktan sonra polise ve güvenlik görevlilerine ulaşmaya çalıştı. Ancak yetkililer öğrenci ile ilgilenmedi.

Aile dava açarak kaybettikleri parayı geri almanın yollarını aradı. Fakat Canterbury Bölge Polis Departmanı davayı 8 ay sonra düşürdü. Öğrencinin annesi güvenlik görevlilerinin ve polisin konuyla ilgili hiçbir şey yapmamasına üzüldüğünü aktardı. Diğer öğrencileri de bu tarz saldırılara karşı uyardı.

Bitcoin soygunları yıllardır gerçekleşiyor fakat özellikle 2020’nin ikinci yarısından bu yana kripto ekonomisinin değer kazanmasıyla bitcoin ya da diğer dijital varlıkları tehlikeye sokan kripto soygunlarında büyük bir artış oldu. Birikimleriniz hakkında yalnızca güvenilir kişilerle konuştuğunuzdan emin olmanız ve tabii ki kendisini hakim, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtarak kripto hesap bilgilerinizi isteyenlere itibar etmemeniz güvenliğinizi arttırır.