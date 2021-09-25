Bir kripto para seçip rastgele şekilde bu paralara yatırım yapan ya da yatırımını çeken bir fare, piyasalarda elde ettiği başarıyla(!) herkesin dikkatlerini üzerine çekiyor.

Burton Gordon Malkiel adlı ekonomist ve yazar, dilimize Borsada Rastgele Seyir adıyla çevrilmiş olan A Random Walk Down Wall Street adlı kitabında ilginç bir teori ortaya atmıştır. Bu teoriye göre gazetede hisselerin yer aldığı listeye dart atan gözleri bağlı bir maymun da en az insan yatırım uzmanları kadar iyi iş yapabilir.

Bu teori ilk başlarda yatırım uzmanlarını eleştirmek için ortaya atılmış gibi gözükse de yeni bir deney onu haklı çıkarmış gibi gözüküyor. Yalnızca bu defa yatırım yapılan şey kripto paralar ve yatırıma karar veren de Mr. Goxx adlı bir hamster.

Büyük şirketlerden daha başarılı

Mr. Goxx adlı farenin her hareketini canlı olarak izlemek mümkün olsa da, anlık olarak yaptığı yatırımları yapmanın ne kadar mantıklı olduğu elbette bir soru işareti. Yine de deney süresince sevimli yatırımcının elde ettiği başarı dikkat çekici.

Kendi fare evine ek olarak yapılmış olan "ofisinde" çalışan küçük yatırımcı, öncelikle üzerinde 30 farklı kripto paranın bulunduğu çemberde seçimini yapıyor. Sonrasında da ofisinin içinde yer alan tünellerden geçerek alım satım işlemine karar vermiş oluyor. Farenin hareketlerine göre yatırımı otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Mr. Goxx'un piyasadaki başarısı ise hiç te azımsanacak bir başarı değil. Yaklaşık %24 oranında kazanç elde eden minik hamster, bu süreçte hem S&P 500 listesinde yer alan kurumların kazanç oranlarını geride bıraktı hem de bitcoinin artışını aşmayı başardı.

İlk örnek değil

Öte yandan Malkiel'in sözlerini doğrulayan ilk hayvan Mr. Goxx değil. 2013 yılında yapılan bir deneyde de Orlando adlı bir kedi, yatırım uzmanlarından oluşan bir ekip ve ortaokul çağındaki çocuklar bir deneyde karşı karşıya gelmişti. O deneyde de hayali 5000 pound ile yatırım yapan üç gruptan çocuklar zarar ederken, yatırım uzmanlarının elde ettiği gelir en sevdiği oyuncağı hisse senetleri listesine rastgele savurup duran kedi Orlando'nun elde ettiği gelirin altında kalmıştı.