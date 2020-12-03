Koronavirüs pandemisi döneminde sık sık gündem olan Bill Gates, yine sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Teknoloji camiasının önde gelen ismi, Yıldız Tilbe'nin de dilindeydi.

Teknoloji denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri Microsoft, Microsoft denildiğinde akla gelen ilk isim ise Bill Gates'tir. Uzun zamandir Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla insanlara yardım götüren ve pek çok panelde de konuşan Gates, pandemi başladığından bu yana gündemde yer alıyor.

Bill Gates aslında yıllardır küresel bir pandemiye karşı hazır olmadığımızı, bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığını ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söylüyordu. Pandemi sonrasında bu açıklamaları gündem olan Gates bir anda bir grup tarafından pandemide parmağı olmakla suçlanmıştı.

Bill Gates'e gelen tepkiler çok çeşitli

Bazı kişiler bu aşıların kısırlık, genetik kontrol gibi amaçlarla kullanılacağını savunurken bazı kişiler ise pandemi ile mücadele için aşıların gerekli olduğunu söylüyor. Tepkiler de ona göre şekilleniyor.

Bu hanımefendi derdini şairane bir şekilde anlatmayı tercih edenlerden biri olarak öne çıktı.

Thanos'un teorisi temel iktisat bilmediğini gösteriyordu. Bill Gates uzayda parlak taş peşine koşmak yerine dünyanın en zenginlerinden biri olmayı başardığına göre daha mantıklı düşünebilir.

Yıldız Tilbe ise olaya kendi açısından yaklaştı. Oldukça ilginç çıkışları olan sanatçı, geçtiğimiz günlerde de aşıya vermiş veriştirmişti. Tilbe'nin takipçileri de ona cevap verdi.

Bu paylaşımda ise sırf işin içinde Bill Gates var diye aşı olmayacağını açıklayan biri karşımıza çıkıyor.

Bu kadın ise yaptığı paylaşımla duruma farklı bir yaklaşım getirmiş. Gençlerin büyük kısmının zaten "Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum" diye düşündüğümü göz önüne alırsak en haklı olan kendisi olabilir.

Son dönemin bir başka popüler tartışma konusu üzerinden duruma yaklaşan bu kullanıcı da aşıyı destekleyenlerden oldu.

Bu Twitter kullanıcısı ise olaya çok başka bir açıdan yaklaşmayı tercih etti. Elon Musk'ın insanların kafasına gerçekten çip takacağını açıklaması şu aşı kadar konuşulmadı.

Örneğin bu gönderide olası bir zombi senaryosu ele alınmış. Pek çok kişiye göre 2020'ye yakışan bir son olabilir.

Bu gönderide ise Yıldız Tilbe şarkıları konusunda bile fikir ayrılığı olduğunu gördük.

Aşı tartışması belli ki daha çok su götürecek, aşı karşıtları ve aşı savunucuları sık sık birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Tatışmalar bir kenara dursun, Sağlık Bakanlığı ise 50 milyon aşı için sipariş vermiş durumda.