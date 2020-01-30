DiRT Rally 2.0'a Yeni Araçlar ve Bölgeler Geldi

Codemasters, DiRT Rally 2.0'ın yeni DLC paketi Colin McRae: Flat Out'u duyurdu. Oyunun yeni genişlemesi ile oyuncular, Colin McRae'in efsanevi kariyerini yeni araçlar ve yeni bölgelerle derinlemesine deneyimleyecekler.

Codemasters, DiRT Rally 2.0 oyuncuları için yeni bir sürpriz hazırlıyor. Geliştirici, popüler yarış oyunu için Colin McRae: Flat Out adlı yeni DLC'nin 24 Mart'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geleceğini duyurdu. Genişleme paketi, DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition'a veya Sezon Paketi'ne sahip olan oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Colin McRae: Flat Out genişlemesi, oyuna 12 yeni rotanın yanı sıra Subaru Impreza S4 Rally ve Subaru Legacy RS gibi yeni otomobiller getirecek. Ayrıca oyuncular, Colin McRae'nin ikonik kariyerini kapsayan 40 yeni senaryoya erişebilecekler. Bu senaryolar, daha önceki Colin McRae Rally ve DiRT oyunlarından araçlar da dahil olmak üzere, McRae'nin kariyeri boyunca popüler olan 9 yeni otomobili içeriyor.

Senaryolarda Colin McRae'nin kariyeri, MINI Cooper S, Peugeot 205 GTI ve Ford Sierra Cosworth RS500'deki ilk deneyimlerinden, SUBARU ile yaşadığı şampiyona savaşlarına ve daha sonrasında Ford Focus RS Rally 2001'deki Ford mücadelelerine kadar deneyimlenebilecek. Senaryolar, 4 seviyede sunulacak ve oyuncuları 1980'ler, 1990'lar ve 2000'lere götürecek. Bazı etkinlikler, ağır hasarlı araçlarla başlama veya belirli bir ortalama hızın üzerinde bitirme gibi zorluklarla gelecek.

Colin McRae: Flat Out Paketi 24 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek. Codemasters henüz yeni genişlemenin fiyatını açıklamadı. DiRT serisi ilk olarak 1998'de PlayStation ve PC için çıkan Colin McRae Rally ile doğdu ve günümüze kadar geldi. Serinin son oyunu DiRT Rally 2.0, geçen yıl şubat ayında yayınlandı.

Colin McRae: Flat Out fragmanı: