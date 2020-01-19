PS5'in Grafik Kartı, Günümüzün En İyileriyle Yarışacak

Sony'nin bizi meraktan çatlattığı yeni jenerasyon oyun konsolu PlayStation 5, PCMag'in haberine göre en iyi ekran kartlarından biriyle hemen hemen aynı olacak. Karşılaştırılan grafik kartı, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super'dı.

Yeni jenerasyon oyun konsollarını görmemize artık fazla bir zaman kalmadı. Bu konsollar arasında belki de en merak ettiğimiz ise Sony’nin PlayStation 5 konsoluydu. Fakat Sony, bu konsolu gizli tutmayı başardı. Elbette konsol bu kadar gizli tutulunca hakkında birçok söylenti çıktı.

Her söylentinin doğru olduğunu söyleyemeyiz, ancak bu sefer anlatacağımız gayet mantıklı duruyor. Bu söylentiye göre Sony, grafik performansı konusunda günümüz bilgisayarlarıyla bile yarışır hale gelmek, hatta onları alt etmek istiyor. Gelin, bu söylentinin detaylarına inelim.

PlayStation 5'in performansı günümüz ekran kartlarıyla baş başa olacak:

PCMag ve daha önce Komachi ve IsAParrot tarafından Twitter’dan paylaşılan bir habere göre PlayStation 5’in performansı, günümüzde piyasada bulunan en iyi ekran kartlarına kafa tutacak cinsten. Haberde PlayStation 5’in karşılaştırıldığı ekran kartı da bugün hepimizin gözlerini faltaşı gibi açan RTX serisinde bulunuyor.

Haberde, PlayStation 5’in grafik çipi Oberon detaylandırıldı. Bu detaylara göre Oberon, 2.000 GHz hıza çıkabiliyor ve 9,2 teraflop performans sağlıyor. Günümüzün canavarı PS4 Pro ise 4,2 teraflop performans sağlıyor. Şimdi gelelim bu cihazın kimle karşılaştırıldığına.

PlayStation 5’in Oberon’unun karşısında bulunan rakip, bugün hemen hemen tüm oyunları rahatlıkla kaldıran NVIDIA GeForce RTX 2070 Super’den başkası değil. Karşılaştırmaya göre RTX 2070 Super ve Oberon, hemen hemen aynı istatistiklere sahip. Fakat PCMag’e göre PS5, RTX 2070 Super’den daha iyi performans verecek.

Fakat yapılan haberler elbette bir kaynağa dayandırılıyor. Bu kaynaklar da yazımızın başında söylediğimiz söylentiler. Sony, yeni jenerasyon konsolunu gizli tutmada çok başarılı olduğundan (ya da başarılı değildi ve biz bu söylentileri duyar olduk) hangi söylentinin doğru veya yanlış olduğunu söylemek biraz zor.

Her şeye rağmen Sony’nin gerçekten de PC platformuyla başa baş gideceği bir konsol bekleyebiliriz.