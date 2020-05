Dirt Serisinin Yeni Oyunu Dirt 5‘in Çıkış Tarihi Açıklandı

Efsanevi oyun serisi Dirt’ün yeni oyunu Dirt 5’in ekim ayında çıkacağı açıklandı. Böylece 2017 yılından sonra ilk defa yeni bir Dirt oyununa kavuşmuş olacağız.

Codemasters, geçtiği günlerde Dirt Rally 2.0’ın yeni güncelleme almayacağını açıklamıştı. Firma, bu duyurudan sadece birkaç gün sonra da yeni oyununu duyurdu. Dirt 5, yeni özelliklere sahip olacak ve yapımcı firmaya göre iki yarış asla aynı olmayacak. Oyun, ekimde çıkacak.

Oyunun duyurusunun yapıldığı tanıtımda gördüğümüz görüntüler, yeni nesil konsollarda yarış simülasyonlarının nasıl görüneceği hakkında da bilgiler veriyor. Videoya baktığımızda yarışların ABD, Çin, Norveç ve Brezilya gibi farklı bölgelerde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca bu oyunla birlikte ilk defa 4 oyuncu ekranı bölerek bir arada oynayabilecek.

Kariyer modu da geliyor:

Serinin yeni yapımında farklı bir kariyer modu görüyoruz. Bu modda amacımız daha fazla sponsor bulmak ve bu sponsorlardan gelen paraları hak etmek için yarışmak. Oyunda bir de akıl hocamız var ve bu akıl hocası The Last of Us serisinden tanıdığımız Troy Baker tarafından seslendiriliyor. En büyük rakibimizse Nathan Drake’ten aşina olduğumuz Nolan North tarafından seslendiriliyor.

Dirt 5, 4K çözünürlükte 60 fps hıza ulaşabiliyor. Oyunun 120 Hz olarak oynanabilmesi de mümkün. Oyun Smart Deliver adlı sistemle geliyor. Yani Dirt 5’i oynadığınız konsola göre oyunun görsel kalitesi de değişiklik gösteriyor.

2017’den beri ilk oyun:

Dirt dünyasının ana oyunlarının en sonuncusu, 2017 yılında çıkan Dirt 4 olmuştu. Dirt Rally 2.0 ise 2019 yılında çıkmış ancak daha ziyade ralli konseptine odaklanmıştı. Microsoft’un Xbox etkinliğindeki diğer oyunlar gibi Dirt 5 de Xbox Series X için optimize edildi.

Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen yeni konsollar, oyunculara yeni içerikler sunacak. Dirt 5 de büyük ihtimalle yeni konsolların ilk ve önemli oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Dirt serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?