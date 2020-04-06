Oyunlara, Oyun İçi Koronavirüs Uyarıları Eklendi

Koronavirüs salgınına karşı elinden geleni yapan firmaların yer aldığı oyun sektörü, artık oyunlar esnasında da uyarılara yer veriyor. Bu yöntemi uygulayan pek çok oyun arasında Sniper Elite 4, Candy Crush gibi oyunlar da yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları gerekiyor. Bu sayede hayatların korunabilmesi amaçlanıyor. İnsanların bu süreçte tercih ettiği zaman geçirme yöntemleri arasında oyun oynamak ilk sırada yer alıyor.

Oyunlar, daha doğrusu oyun yapımcıları ve oyun platformları da bu noktada üstlerine düşen görevi yerine getiriyor. Platformlar daha fazla oyunu ücretsiz olarak verirken oyunlar da daha fazla zaman geçirmeyi sağlayacak şekle dönüştürülüyor.

Oyun içinde 'Evde kalın' uyarısı:

Bazı firmalar, kendi oyunları içerisine de uyarılar yerleştirmeye başladı. Bu uyarıları barındıran oyunlar arasında Sniper Elite 4, Dirt Rally 2.0 ve Candy Crush Saga gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Dirt Rally 2.0 oyuncuları, yol kenarındaki bariyerlerde çeşitli tavsiyeler görüyor. Oyunun yapımcıları, mesajların coğrafi hedeflemeyle yerleştirildiğini ve şu anda yalnızca Birleşik Krallık’taki oyunculara ulaştığını söylüyor. Firmanın amacıysa bu uyarıların herkese ulaşmasını sağlamak. Dirt Rally 2.0’ın yarın PlayStation Plus abonelerine açılacağı biliniyor. Bu da oyun içindeki mesajların yüz binlerce insana erişebileceği anlamına geliyor. Böylece farkındalık artırılabilecek.

King ve Rebellion da kampanyaya katıldı:

Kampanyaya katılan bir başka oyun firması da Rebellion oldu. Firmanın geliştirdiği Strange Brigade ve Sniper Elite 4 oyunlarının giriş ekranında COVID-19 hakkında daha fazla bilgi alınabilecek sayfalar için bağlantılar yer alıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından bazılarını yapan King de bu oyunlarda salgın hakkında uyarılara ve reklamlara yer verdi. Candy Crush ve Farm Heroes Saga gibi oyunların da sahibi olan King, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte gerçekleştirilen #PlayApartTogether projesi kapsamında ücretsiz can hediyesi vermişti. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların sokağa zorunlu olmadıkça çıkmaması gerekiyor. Böylece virüsün yayılmasının yavaşlatılması amaçlanıyor. Bu dönemde pek çok kişinin oyun oynamaya yöneldiği biliniyor.